Camdaki Kız Dizisinde Bu da Oldu! Banyo Sahnesini Görenler Utançtan Yerin Dibine Girdi…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan bir hikayeye sahip olan Camdaki Kız dizisinin gerçek bir hayattan uyarlama olduğu biliyordu. Hem kadrosuyla hem de senaryosuyla milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan Camdaki Kız dizisinin başrollerinde ise Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelen Camdaki Kız’da yaşananlar ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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