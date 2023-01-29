- 29 Oca 2023 - 10:12

Camdaki Kız Dizisinde Bu da Oldu! Banyo Sahnesini Görenler Utançtan Yerin Dibine Girdi…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da bu da ekranlara geldi. Banyo sahnesini izleyen seyircinin resmen eli ayağına dolandı; çoluğu çocuğu bu sahneleri izlemesin diye kumandayı ararken buldu. RTÜK’ten uyarı üzerine uyarı alan Camdaki Kız dizisinde yaşananlar en sonunda çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan bir hikayeye sahip olan Camdaki Kız dizisinin gerçek bir hayattan uyarlama olduğu biliyordu. Hem kadrosuyla hem de senaryosuyla milyonlarca kişiyi ekran başına toplayan Camdaki Kız dizisinin başrollerinde ise Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelen Camdaki Kız’da yaşananlar ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 10:12 Ankara- Yaşam

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