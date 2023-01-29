- 29 Oca 2023 - 18:13 G: 29 Oca 2023 - 18:15

Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesi Olay Oldu! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı…

TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Sıfırıncı Gün’de Nisan karakterine hayat veren dünya güzeli oyuncu Aybüke Pusat’ın kalça dekoltesine denilecek tek bir söz bile yok! Ortalığı anlatan inleten Pusat, külotlu çorabıyla şov yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi ve 50 m2 gibi muhteşem yapımlarda bulunan Aybüke Pusat, Söz dizisiyle kendisini ön plana çıkarırken; Her Yerde Sen isimli dizisiyle ise kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Şimdilerde Nisan karakterine hayat veren başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur karelere kısa bir süre önce bir yenisinin eklendiği görüldü. İşte Aybüke Pusat’ın o kareleri…

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29 Oca 2023 - 18:13 Ankara- Yaşam

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