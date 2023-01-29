Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesine Diyecek Söz Yok! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı…

Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi ve 50 m2 gibi muhteşem yapımlarda bulunan Aybüke Pusat, Söz dizisiyle kendisini ön plana çıkarırken; Her Yerde Sen isimli dizisiyle ise kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Şimdilerde Nisan karakterine hayat veren başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur karelere kısa bir süre önce bir yenisinin eklendiği görüldü. İşte Aybüke Pusat’ın o kareleri…

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