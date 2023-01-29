Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesine Diyecek Söz Yok! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı…
TV8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Sıfırıncı Gün’de Nisan karakterine hayat veren dünya güzeli oyuncu Aybüke Pusat’ın kalça dekoltesine denilecek tek bir söz bile yok! Ortalığı anlatan inleten Pusat, külotlu çorabıyla şov yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her Yerde Sen, Söz, Şahin Tepesi ve 50 m2 gibi muhteşem yapımlarda bulunan Aybüke Pusat, Söz dizisiyle kendisini ön plana çıkarırken; Her Yerde Sen isimli dizisiyle ise kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmıştı. Şimdilerde Nisan karakterine hayat veren başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur karelere kısa bir süre önce bir yenisinin eklendiği görüldü. İşte Aybüke Pusat’ın o kareleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.