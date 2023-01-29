- 29 Oca 2023 - 11:58 G: 29 Oca 2023 - 12:24

Kimlik Kartınız Yanınızdaysa 2.500 TL Ödeme! Doğalgazdan Yana Sıkıntınız Kalmayacak! Şartlar Açıklandı…

Kimlik kartınız yanınızdaysa tam tamına 2.500 TL ödeme anında hesaplara yatacağı açıklandı. Doğalgaz faturası çok gelenlere ve ödeyemeyecek hale gelenlere gelen bu yardım ise yürekleri rahatlattı. İstenen şartlar ise devlet tarafından açıklandı. Peki, doğalgaz tüketim desteği nasıl alınır?

Kış günlerinin gelmesiyle birlikte vatandaş kara kara düşünmeye başladı. Evlerini ısıtmak isteyen vatandaşlar, doğalgaz açsa cebinden kısmak zorunda kalıyor açmasa sağlığından oluyor… Yüklü faturalar ödemekten mecal kalmamış vatandaşa devletten mükemmel bir haber duyuruldu. TC kimlik ve doğalgaz faturanız yanınızdaysa PTT dairelerine giderek hemen 900 TL ile 2.500 TL arasında ödeme alabileceksiniz! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 11:58 - Yaşam

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