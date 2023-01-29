Kimlik Kartınız Yanınızdaysa 2.500 TL Ödeme! Doğalgazdan Yana Sıkıntınız Kalmayacak! Şartlar Açıklandı…
Kimlik kartınız yanınızdaysa tam tamına 2.500 TL ödeme anında hesaplara yatacağı açıklandı. Doğalgaz faturası çok gelenlere ve ödeyemeyecek hale gelenlere gelen bu yardım ise yürekleri rahatlattı. İstenen şartlar ise devlet tarafından açıklandı. Peki, doğalgaz tüketim desteği nasıl alınır?
Kış günlerinin gelmesiyle birlikte vatandaş kara kara düşünmeye başladı. Evlerini ısıtmak isteyen vatandaşlar, doğalgaz açsa cebinden kısmak zorunda kalıyor açmasa sağlığından oluyor… Yüklü faturalar ödemekten mecal kalmamış vatandaşa devletten mükemmel bir haber duyuruldu. TC kimlik ve doğalgaz faturanız yanınızdaysa PTT dairelerine giderek hemen 900 TL ile 2.500 TL arasında ödeme alabileceksiniz! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
29 Oca 2023 - 11:58 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.