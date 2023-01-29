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29 Oca 2023 - 11:58

Kimlik Kartınız Yanınızdaysa 2.500 TL Ödeme! Doğalgazdan Yana Sıkıntınız Kalmayacak! Şartlar Açıklandı…

Kimlik kartınız yanınızdaysa tam tamına 2.500 TL ödeme anında hesaplara yatacağı açıklandı. Doğalgaz faturası çok gelenlere ve ödeyemeyecek hale gelenlere gelen bu yardım ise yürekleri rahatlattı. İstenen şartlar ise devlet tarafından açıklandı. Peki, doğalgaz tüketim desteği nasıl alınır?