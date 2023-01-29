Müge Anlı’da Gün Görmemiş Beddualar Arka Arkaya Sıralandı! Müge Anlı’nın Bile Gözü Döndü…
ATV Ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan Müge Anlı’da programa katılan ismin gün görmemiş bedduaları ortalığı karıştırdı! Kızına hiç durmadan beddualar yağdıran isim; Müge Anlı’nın gözünün dönmesine neden oldu! Kızı için “Erkek seçiminde IQ seviyesi düşüyor” diyen Fadime Hanım, açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilenler…
Geçtiğimiz günlerde programa katılan Fadime Hanım, kızının eş seçiminde bir türlü doğruyu bulamadığını ifade etmişti. Fadime Hanım, kızının 25 yaşında olduğunu ifade ederek kızı Nuray’ın kaçtığı ismin ise 40 yaşındaki kuzeni Engin olduğunu dile getirmişti. Kızı Nuray ise “Seviyorum” diyerek programa çıkmıştı. Fadime Hanım’ın sık sık kriz geçirmesine neden olan Nuray bu kez gün yüzü görmemiş beddualar duydu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.