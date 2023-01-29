- 29 Oca 2023 - 12:54 G: 29 Oca 2023 - 12:59

Müge Anlı’da Gün Görmemiş Beddualar Arka Arkaya Sıralandı! Müge Anlı’nın Bile Gözü Döndü…

ATV Ekranlarının en çok izlenen ve takip edilen programlarından biri olan Müge Anlı’da programa katılan ismin gün görmemiş bedduaları ortalığı karıştırdı! Kızına hiç durmadan beddualar yağdıran isim; Müge Anlı’nın gözünün dönmesine neden oldu! Kızı için “Erkek seçiminde IQ seviyesi düşüyor” diyen Fadime Hanım, açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Fadime Hanım, kızının eş seçiminde bir türlü doğruyu bulamadığını ifade etmişti. Fadime Hanım, kızının 25 yaşında olduğunu ifade ederek kızı Nuray’ın kaçtığı ismin ise 40 yaşındaki kuzeni Engin olduğunu dile getirmişti. Kızı Nuray ise “Seviyorum” diyerek programa çıkmıştı. Fadime Hanım’ın sık sık kriz geçirmesine neden olan Nuray bu kez gün yüzü görmemiş beddualar duydu! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Oca 2023 - 12:54 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı Arife Gökçe Kaybında Buz Kestiren Olay! Sapık Sinan Hakkında İlk Açıklama… mask
Müge Anlı Arife Gökçe Kaybında Buz Kestiren Olay! Sapık Sinan Hakkında İlk Açıklama…
Müge Anlı’da Bir Anne Kahroldu! Amcası Yaşındaki Kuzenine Aşık Oldu, Tecavüz Detayı Çıldırttı! mask
Müge Anlı’da Bir Anne Kahroldu! Amcası Yaşındaki Kuzenine Aşık Oldu, Tecavüz Detayı Çıldırttı!
Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! O Sözler Ortalığı Karıştırdı! ! 30 Yıllık Kocasını Bıraktı… “Çoraplarımı Koklardı!” mask
Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! O Sözler Ortalığı Karıştırdı! ! 30 Yıllık Kocasını Bıraktı… “Çoraplarımı Koklardı!”
Müge Anlı’da Akıl Sır Ermeyen Olay! 35 Bin Euro Hiç Oldu Gitti! “Senin Ayakkabından Su İçerim!” mask
Müge Anlı’da Akıl Sır Ermeyen Olay! 35 Bin Euro Hiç Oldu Gitti! “Senin Ayakkabından Su İçerim!”
Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu… mask
Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu…
Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan İntihar mı Etti? Sinan Sardoğan Öldü mü? Gözler Müge Anlı’da…. mask
Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan İntihar mı Etti? Sinan Sardoğan Öldü mü? Gözler Müge Anlı’da….
Müge Anlı’da Seyirciyi Çılgına Çeviren Olay! 51 Yaşındaki “Dede” 18 Yaşındaki Kızla Tek Gecelik Kaçamak Yapmak İçin… mask
Müge Anlı’da Seyirciyi Çılgına Çeviren Olay! 51 Yaşındaki “Dede” 18 Yaşındaki Kızla Tek Gecelik Kaçamak Yapmak İçin…
Müge Anlı’nın Bile Nutkunun Tutulduğu Şok Olay! Çoru Çocuğu Bıraktı; Eşinin Yengesine Kaçınca… mask
Müge Anlı’nın Bile Nutkunun Tutulduğu Şok Olay! Çoru Çocuğu Bıraktı; Eşinin Yengesine Kaçınca…
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı… mask
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı…
Müge Anlı’da Hilal Baltacı Olayı Nedir? Kendisinden 32 Yaş Büyük Adamla Dudak Dudağa… Rahmi Özkan Çıldırdı! mask
Müge Anlı’da Hilal Baltacı Olayı Nedir? Kendisinden 32 Yaş Büyük Adamla Dudak Dudağa… Rahmi Özkan Çıldırdı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesine Diyecek Söz Yok! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı… mask
Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesine Diyecek Söz Yok! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı…
Kurtlar Vadisi’nin Efsane Üçlüsüydüler… Son Hallerine İnanmak Mümkün Değil! “Zaman Kimseye Acımaz!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Efsane Üçlüsüydüler… Son Hallerine İnanmak Mümkün Değil! “Zaman Kimseye Acımaz!”
Cansu Dere Bir İçim Su! Güzelliğiyle 42 Yaşını Unutturdu; “Taş Çatlasın 25 Gibi!” mask
Cansu Dere Bir İçim Su! Güzelliğiyle 42 Yaşını Unutturdu; “Taş Çatlasın 25 Gibi!”
Camdaki Kız Dizisinde Bu da Oldu! Banyo Sahnesini Görenler Utançtan Yerin Dibine Girdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Bu da Oldu! Banyo Sahnesini Görenler Utançtan Yerin Dibine Girdi…
Survivor Yarışmacısı Hastanelik Oldu! Korkutan Görüntüler Basına Sızdı… “Allah Yardımcısı Olsun!” mask
Survivor Yarışmacısı Hastanelik Oldu! Korkutan Görüntüler Basına Sızdı… “Allah Yardımcısı Olsun!”
Survivor Aziz’e Acun Ilıcalı’dan Titreten Karar! Milleti Canından Bezdirmişti… Neler Oluyor? mask
Survivor Aziz’e Acun Ilıcalı’dan Titreten Karar! Milleti Canından Bezdirmişti… Neler Oluyor?
Acun'un Eski Karısı Durmak Bilmiyor! Arabanın Üzerinde Minicik Şortuyla... “Kızına Yazık!” mask
Acun'un Eski Karısı Durmak Bilmiyor! Arabanın Üzerinde Minicik Şortuyla... “Kızına Yazık!”
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı… mask
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı…
STAR TV Ekranlarında Yaprak Dökümü! Başrol Oyuncusu Çekip Gitti, Televizyon Dünyası Sallanıyor! mask
STAR TV Ekranlarında Yaprak Dökümü! Başrol Oyuncusu Çekip Gitti, Televizyon Dünyası Sallanıyor!
Esra Erol’da Aklınızı Yitirmenize Neden Olacak Olay! Ekibin Nutku Tutuldu; Anlatılanlar Korkunç… mask
Esra Erol’da Aklınızı Yitirmenize Neden Olacak Olay! Ekibin Nutku Tutuldu; Anlatılanlar Korkunç…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kimlik Kartınız Yanınızdaysa 2.500 TL Ödeme! Doğalgazdan Yana Sıkıntınız Kalmayacak! Şartlar Açıklandı… mask
Kimlik Kartınız Yanınızdaysa 2.500 TL Ödeme! Doğalgazdan Yana Sıkıntınız Kalmayacak! Şartlar Açıklandı…
Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesine Diyecek Söz Yok! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı… mask
Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesine Diyecek Söz Yok! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı…
Kurtlar Vadisi’nin Efsane Üçlüsüydüler… Son Hallerine İnanmak Mümkün Değil! “Zaman Kimseye Acımaz!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Efsane Üçlüsüydüler… Son Hallerine İnanmak Mümkün Değil! “Zaman Kimseye Acımaz!”
Cansu Dere Bir İçim Su! Güzelliğiyle 42 Yaşını Unutturdu; “Taş Çatlasın 25 Gibi!” mask
Cansu Dere Bir İçim Su! Güzelliğiyle 42 Yaşını Unutturdu; “Taş Çatlasın 25 Gibi!”
Camdaki Kız Dizisinde Bu da Oldu! Banyo Sahnesini Görenler Utançtan Yerin Dibine Girdi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Bu da Oldu! Banyo Sahnesini Görenler Utançtan Yerin Dibine Girdi…
Survivor Yarışmacısı Hastanelik Oldu! Korkutan Görüntüler Basına Sızdı… “Allah Yardımcısı Olsun!” mask
Survivor Yarışmacısı Hastanelik Oldu! Korkutan Görüntüler Basına Sızdı… “Allah Yardımcısı Olsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL