Müge Anlı’da Gün Görmemiş Beddualar Arka Arkaya Sıralandı! Müge Anlı’nın Bile Gözü Döndü…

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Fadime Hanım, kızının eş seçiminde bir türlü doğruyu bulamadığını ifade etmişti. Fadime Hanım, kızının 25 yaşında olduğunu ifade ederek kızı Nuray’ın kaçtığı ismin ise 40 yaşındaki kuzeni Engin olduğunu dile getirmişti. Kızı Nuray ise “Seviyorum” diyerek programa çıkmıştı. Fadime Hanım’ın sık sık kriz geçirmesine neden olan Nuray bu kez gün yüzü görmemiş beddualar duydu! İşte merak edilenler…

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