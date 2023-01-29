Kısmetse Olur Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Cansel Arkasına Bakmadan Koşa Koşa Kaçacak…
Son zamanların en çok konuşulan programlarından bir tanesi olan Kısmetse Olur’da bulunan Oğulcan’ın gerçek yüzü ortaya çıktı! Cansel’in arkasına bakmadan koşarak uzaklaşacağına dair yorumlar peş peşe geldi. Yarışmaya farklı bir şekilde katılan Oğulcan’ın sakladıkları ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilenler…
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirlerini tanımak adına yarışmaya katılan yarışmacılar; hem sözleriyle hem de davranışlarıyla ortalığı karıştırıyorlar. Kaos, entrika ve aşkın bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışmasının son bölümlerinde Oğulcan hakkında ortaya çıkanlar büyük bir şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.