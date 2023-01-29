Kısmetse Olur Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Cansel Arkasına Bakmadan Koşa Koşa Kaçacak…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirlerini tanımak adına yarışmaya katılan yarışmacılar; hem sözleriyle hem de davranışlarıyla ortalığı karıştırıyorlar. Kaos, entrika ve aşkın bitmek bilmediği Kısmetse Olur yarışmasının son bölümlerinde Oğulcan hakkında ortaya çıkanlar büyük bir şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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