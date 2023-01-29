Ebru Polat’ın Kalça Videosu Şok Etti! Minicik Eteğiyle Arkasını Dönerek… “Abla Ne Yaptın!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Polat’ın kalça videosu ortalığı karıştırdı! Minicik eteğiyle, kalçasını dönerek şekilden şekle giren Ebru Polat’a sevenleri ise “Abla sen ne yaptın böyle” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çıkarmış olduğu şarkılarla, avukat kimliğiyle ve işletmeleriyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Polat, sevenlerini şaşırtıyordu. Yaz boyunca cesur kareler paylaşan Ebru Polat’ın kış gelmesine rağmen halen cesur kıyafetler tercih etmesi sevenlerinin dikkatinden kaçmıyordu. Güzel ismin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son video ise milyonları ikiye ayırdı. Kimi çok güzel olduğunu dile getirirken kimi ise bunun müstehcenlik olduğunu ifade etti. Peki, güzel isim nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.