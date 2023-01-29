Ebru Polat’ın Kalça Videosu Şok Etti! Minicik Eteğiyle Arkasını Dönerek… “Abla Ne Yaptın!”

Çıkarmış olduğu şarkılarla, avukat kimliğiyle ve işletmeleriyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Polat, sevenlerini şaşırtıyordu. Yaz boyunca cesur kareler paylaşan Ebru Polat’ın kış gelmesine rağmen halen cesur kıyafetler tercih etmesi sevenlerinin dikkatinden kaçmıyordu. Güzel ismin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son video ise milyonları ikiye ayırdı. Kimi çok güzel olduğunu dile getirirken kimi ise bunun müstehcenlik olduğunu ifade etti. Peki, güzel isim nasıl bir paylaşımda bulundu?

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