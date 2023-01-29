- 29 Oca 2023 - 18:14

Asgari Ücrette Ara Zam Oranı Belli Oldu! 8.500 TL’den Yükseleceği Rakam Açıklandı! Cumhurbaşkanı…

Asgari ücret, her ne kadar doğrudan asgari ücretli vatandaşı etkilese bile dolaylı yoldan milyonlarca vatandaşı etkiliyor. 2022 yılında yapılan ara zam gibi yine bir ara zammında söz konusu olması, kafaları karıştırdı. Gelen zam oranı ise net bir şekilde ortaya çıktı. Bu sayede 8.500 TL olan asgari ücretin çıkacağı rakamda duyurulmuş oldu. Peki, asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olacak?

2022 yılının Aralık ayının son günlerinde 5.500 TL olan asgari ücrete %54,66'lık bir zam gelmişti. Enflasyon rakamlarına göre değişen asgari ücret zamları dikkatleri üzerine çekmişti. Gelen zamların ardından gözler Temmuz ayında yapılacak olan ara zamma çevrildi. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Oca 2023 - 18:14 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Cansel Arkasına Bakmadan Koşa Koşa Kaçacak… mask
Kısmetse Olur Oğulcan’ın Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı! Cansel Arkasına Bakmadan Koşa Koşa Kaçacak…
Müge Anlı’da Gün Görmemiş Beddualar Arka Arkaya Sıralandı! Müge Anlı’nın Bile Gözü Döndü… mask
Müge Anlı’da Gün Görmemiş Beddualar Arka Arkaya Sıralandı! Müge Anlı’nın Bile Gözü Döndü…
Kimlik Kartınız Yanınızdaysa 2.500 TL Ödeme! Doğalgazdan Yana Sıkıntınız Kalmayacak! Şartlar Açıklandı… mask
Kimlik Kartınız Yanınızdaysa 2.500 TL Ödeme! Doğalgazdan Yana Sıkıntınız Kalmayacak! Şartlar Açıklandı…
Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesine Diyecek Söz Yok! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı… mask
Aybüke Pusat’ın Kalça Dekoltesine Diyecek Söz Yok! Ortalığı İnletti; Külotlu Çorabıyla Şov Yaptı…
Kurtlar Vadisi’nin Efsane Üçlüsüydüler… Son Hallerine İnanmak Mümkün Değil! “Zaman Kimseye Acımaz!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Efsane Üçlüsüydüler… Son Hallerine İnanmak Mümkün Değil! “Zaman Kimseye Acımaz!”
Cansu Dere Bir İçim Su! Güzelliğiyle 42 Yaşını Unutturdu; “Taş Çatlasın 25 Gibi!” mask
Cansu Dere Bir İçim Su! Güzelliğiyle 42 Yaşını Unutturdu; “Taş Çatlasın 25 Gibi!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL