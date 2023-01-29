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29 Oca 2023 - 18:14

Asgari Ücrette Ara Zam Oranı Belli Oldu! 8.500 TL’den Yükseleceği Rakam Açıklandı! Cumhurbaşkanı…

Asgari ücret, her ne kadar doğrudan asgari ücretli vatandaşı etkilese bile dolaylı yoldan milyonlarca vatandaşı etkiliyor. 2022 yılında yapılan ara zam gibi yine bir ara zammında söz konusu olması, kafaları karıştırdı. Gelen zam oranı ise net bir şekilde ortaya çıktı. Bu sayede 8.500 TL olan asgari ücretin çıkacağı rakamda duyurulmuş oldu. Peki, asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olacak?