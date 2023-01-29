Yalı Çapkını Gülgün’ün Hikayesi Yürekleri Dağladı! Seyran Bile Bu Kadarını Yaşamadı! Neler Çekmiş Neler…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun henüz yayınlamadığı bir eserden uyarlanarak ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden son bölümüne kadar milyonlarca kişiye ulaşmaya başardı. Türk televizyon tarihine adını kazıtan dizilerden bir tanesi olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Cuma akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in annesi Gülgün karakterinin çektiği acılar yürekleri sızlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!