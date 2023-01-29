Yalı Çapkını Gülgün’ün Hikayesi Yürekleri Dağladı! Seyran Bile Bu Kadarını Yaşamadı! Neler Çekmiş Neler…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Gülgün’ün hikayesi yürekleri dağladı! Seyran’ın bile Ferit’ten bu kadar çekmediğine dair yorumlar peş peşe yapıldı. Yaşadıklarıyla yürekleri sızlatan Gülgün, sosyal medyada uzun bir süre TT oldu. İşte Yalı Çapkını Gülgün’ün acı dolu hayatı…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun henüz yayınlamadığı bir eserden uyarlanarak ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden son bölümüne kadar milyonlarca kişiye ulaşmaya başardı. Türk televizyon tarihine adını kazıtan dizilerden bir tanesi olan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Cuma akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisinde Ferit’in annesi Gülgün karakterinin çektiği acılar yürekleri sızlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.