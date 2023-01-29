Serenay Sarıkaya Kıpkırmızı Elbisesiyle Instagram’ı Salladı! “Ben İptal” Pozlarıyla Sevenlerini Çıldırttı…
Şahmaran ve Aile dizileriyle 2023 yılına damgasını vurmaya karar vermiş olan Serenay Sarıkaya, kıpkırmızı bir elbise giyerek sevenlerinin kalplerini hızlandırdı. Instagram’ı sallayan karelere yer veren Serenay Sarıkaya, pozlarıyla adeta sevenlerini çıldırttı. Takipçilerinden “Ben iptal” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya’nın bu halleri çok beğenildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Bugüne kadar rol aldığı tüm dizilerde karaktere sadece hayat vermeyen aynı zamanda yaşayan Serenay Sarıkaya, asıl çıkışını ise Lale Devri’yle yapmıştı. Daha sonra Medcezir gibi muhteşem bir yapımda bulunan Serenay Sarıkaya, yakın zamanda sevenlerinin karşısına Aile dizisiyle çıkacaktı. Psikolog Derin karakterine hayat verecek olan Serenay Sarıkaya’nın yeni karakteri büyük bir merak konusu olmuştu. Şimdiyse Serenay Sarıkaya’dan kıpkırmızı pozlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.