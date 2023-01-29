Serenay Sarıkaya Kıpkırmızı Elbisesiyle Instagram’ı Salladı! “Ben İptal” Pozlarıyla Sevenlerini Çıldırttı…

Bugüne kadar rol aldığı tüm dizilerde karaktere sadece hayat vermeyen aynı zamanda yaşayan Serenay Sarıkaya, asıl çıkışını ise Lale Devri’yle yapmıştı. Daha sonra Medcezir gibi muhteşem bir yapımda bulunan Serenay Sarıkaya, yakın zamanda sevenlerinin karşısına Aile dizisiyle çıkacaktı. Psikolog Derin karakterine hayat verecek olan Serenay Sarıkaya’nın yeni karakteri büyük bir merak konusu olmuştu. Şimdiyse Serenay Sarıkaya’dan kıpkırmızı pozlar arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?

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