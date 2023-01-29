- 29 Oca 2023 - 18:14

Survivor Yarışmacısı Twitter’da TT Oldu! Böylesi 10 Yıldır Hiç Yaşanmıyor… “Art Niyetten Başka Bir Şey Yok!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Survivor yarışması, dün akşam Twitter’da resmen TT oldu! Böylesinin 10 yıldır yaşanmadığına dair yorumlar geldi. Öyle ki, bir Survivor izleyicisi, “Art niyetten başka bir şey yok!” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için yine muhteşem bir mücadele çıkarmıştı. Üst üste oyun kazanan Gönüllüler takımından eser kalmamıştı. Oyunu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Dominik Adası’nı sallayan bir ödülle yüzlerin güldüğü Survivor yarışmasında ekranlara gelenler Twitter’ın gündemi oldu. Yarışmacının yaptıklarına dayamayan seyirci, Survivor tarihinde daha önce böyle bir durumun yaşanmadığının altını çizdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 18:14 Ankara- Yaşam

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Survivor Yarışmacısı Twitter’da TT Oldu! Böylesi 10 Yıldır Hiç Yaşanmıyor… “Art Niyetten Başka Bir Şey Yok!” mask
Survivor Yarışmacısı Twitter’da TT Oldu! Böylesi 10 Yıldır Hiç Yaşanmıyor… “Art Niyetten Başka Bir Şey Yok!”
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