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29 Oca 2023 - 18:14

Survivor Yarışmacısı Twitter’da TT Oldu! Böylesi 10 Yıldır Hiç Yaşanmıyor… “Art Niyetten Başka Bir Şey Yok!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Survivor yarışması, dün akşam Twitter’da resmen TT oldu! Böylesinin 10 yıldır yaşanmadığına dair yorumlar geldi. Öyle ki, bir Survivor izleyicisi, “Art niyetten başka bir şey yok!” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…