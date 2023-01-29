EYT'li Olan Emekliye 20 Bin TL Promosyon Haberi! En yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Hangisidir?

EYT Emeklilik maaşlarını 1 Mart’ta ödeneceği duyurulmasıyla, Promosyon Miktarı merak uyandırdı. EYT Emeklilik ile ilgili promosyon ödemesi bankalar tedbirli davranarak miktarlarını yavaş yavaş açıklamaya başladı. Ancak açıklanan miktarlar emeklileri hiçbir şekilde tatmin etmedi.

Birçok banka şu anda 7.500 liraya varan ikramiye veriyor. Mart ayı başında ilk emekli maaşlarını almaya başlayacak EYT'lilerin de aralarında bulunduğu emekliler, emekli maaşlarının miktarına göre bankalarla görüşerek ikramiye talep edecek. Bankalar, müşteri tabanını artırmak için şimdiden promosyon yarışmasına hazırlanıyor.

EYT Emekli Promosyonu 20 Bin TL Haberi! En yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Hangisidir?

EYT Emekli Promosyonu 20 Bin TL Haberi!

CNN'de yer alan habere göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nden Meral Karadağ, yüksek enflasyonlu bir ortamda bu rakamların çok düşük olduğunu belirtilerek, Şimdi asgari ücret 5500 lira iken de, zam geldiği 8500 lira olduğu zamanda 7500 lira ikramiye vermeleri mantıklı olmadığını yetersiz kaldığı belirtildi. Bankaların EYT promosyon ödemeleri için 20 bine kadar çıkmasını beklediklerini ve En yüksek promosyonu veren bankayla anlaşacaklarını açıkladı.

Emeklilik Promosyonu Nasıl Alınır, Nasıl Başvurulur?

EYT düzenlemesinden sonra emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubeyi ister e-Devlet'ten ister SGK'dan emeklilik işlemleri sırasında seçebilecek. Bu sayede EYT emeklisinin emekli aylığı dilediği bankaya yatırılacak. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşlarını üç yıl süreyle kendi şubelerinden almaları halinde emeklilere ikramiye vermektedir. Bankalar emeklileri kendi bankalarına çekmek için ikramiye tutarlarını artırabilir. Bu durumda EYT emeklileri de diğer emekliler gibi en yüksek ikramiye veren bankayı tercih etme hakkına sahip olacaktır.

En yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Hangisidir?

Bazı bankalar şimdiden EYT emeklilerine özel kampanyalar hazırlamaya başladı ve miktarları açıklandı.

Deniz Bank EYT’liye Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

Deniz Bank, emekli maaşını üç yıllığına bankadan almayı kabul eden emeklilere 5.000 TL'ye kadar teklif veriyor. EYT emeklileri için otomatik fatura ödeme talimatı karşılığında 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. EYT emeklilerine özel kampanyadan 1 Şubat 2023 tarihinden sonra emekli olan müşterilerimiz faydalanabilir.

Garanti Bankası EYT’liye Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

Garanti BBVA: Emekli maaşını bankaya havale eden emeklilere 1.500 TL ikramiyeye ek olarak 6.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı. Kampanya 31 Ocak tarihine kadar geçerlidir.

AkBank EYT’liye Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

AKBANK emekli maaşını bankaya aktaran ve 31 Ocak'a kadar 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 7.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Yapı KrediBankası EYT’liye Ne Kadar Emekli Promosyonu Veriyor?

Yapı Kredi, 7.000 TL nakit promosyon olmak üzere toplam 7.500 TL nakit promosyon ve iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda 200 TL nakit ödül vermektedir. 31 Ocak'a kadar ilk kez kredi kartı alan müşteriler, 500 TL'lik harcamalarına ek olarak 300 TL'lik nakit promosyon kazanacak.