- 29 Oca 2023 - 18:18

Yasak Elma Dizisinde Büyük Kriz! Oyuncu Seti Terk Etti; Yapımcının Eli Ayağına Dolandı…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da büyük bir kriz kapıyı çaldı. Oyuncunun seti terk ettiğinin gündeme gelmesiyle yapımcının eli ayağına dolaştı. Sık sık kaosların yaşandığı Yasak Elma dizisinde yaşanan bu olay; seyircilerin yüreklerine indirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

6 yıldır ekranlarda fırtınalar estiren dizilerden bir tanesi olan Yasak Elma, her sezon seyircini mutlu ediyor. Reyting rekorları kıran başarılı dizinin hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu seyirciyi izlerken heyecanlandırıyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi muhteşem isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelecekti. Yine tansiyonun üste çıkacağı Yasak Elma dizisinde yaşanan bir oyuncu krizi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 18:18 Ankara- Yaşam

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