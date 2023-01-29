- 29 Oca 2023 - 18:37 G: 29 Oca 2023 - 18:40

Emekli Maaşlarına Tam Tamına 3.000 TL Zam! İlk Açıklama Geldi; TBMM Bu Durumu Konuşuyor…

Emekli maaşlarına tam tamına 3.000 TL zam açıklaması geldi. Emekliler cebinin parayla dolup taşacağı duyurulunca milyonlar ise mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. TBMM’de masaya yatırılan bu konu, gündeme bomba gibi düştü. Konu hakkında ilk açıklama ise Milletvekili Serkan Topal’dan geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

2022 yılının son günlerinde asgari ücret resmen duyurulmuştu. Ardından memur ve emekli vatandaşa verilen zam oranları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla açıklanmıştı. %30 oranında bir zam alan memur ve emekli vatandaş, ikiye bölünmüştü. Kimi yeterli bulurken kimi ise bu miktarın çok az olduğunu ifade etmişti. Ara zammın gelip gelmeyeceği bilinmezken gelen 3.000 TL değerindeki artış kafaları karıştırdı. İşte merak edilenler…

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29 Oca 2023 - 18:37 Ankara- Yaşam

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