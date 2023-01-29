Emekli Maaşlarına Tam Tamına 3.000 TL Zam! İlk Açıklama Geldi; TBMM Bu Durumu Konuşuyor…

2022 yılının son günlerinde asgari ücret resmen duyurulmuştu. Ardından memur ve emekli vatandaşa verilen zam oranları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla açıklanmıştı. %30 oranında bir zam alan memur ve emekli vatandaş, ikiye bölünmüştü. Kimi yeterli bulurken kimi ise bu miktarın çok az olduğunu ifade etmişti. Ara zammın gelip gelmeyeceği bilinmezken gelen 3.000 TL değerindeki artış kafaları karıştırdı. İşte merak edilenler…

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