Esra Erol’u İnleten Cemile Hakkında Şok Gelişme! Esra Erol Canlı Yayında Açıkladı! Meğer…
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Esra Erol’da seyirciler tarafından yakından takip ediliyor. Programa adını yazdıran isimlerden bir tanesi olan Cemile’nin hakkında yaşana şok gelişme ağızları açık bıraktı. Erol, bu gelişmeyi canlı yayında açıklayarak; Cemile sevenlerini şaşırttı. İşte merak edilenler…
Programa katıldığı gibi şok eden Cemile, dertleriyle Esra Erol’u şaşırtmıştı. Söz konusu isim; hem eşi hem de ailesi tarafından dışarıya atıldığına, eziyet çektiğine dair ifadelerde bulundu. Eşiyle evlendiği ilk 6 ayda, kayınvalidesinin köyünde yaşadıklarını dile getirmiş ve o zamanlar yaşadıklarıyla zor bir hayatı olduğunu açıklamıştı. Cemile, eşinin ailesinin kendisini çekemediğini bile iddia etmişti. Canlı yayında Cemile’nin garip hareketleri, oturuşu kalkışı, olaylara bakış açısı bile gündem yaratıyordu. Şimdiyse Cemile hakkında ortaya çıkanlar şok etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.