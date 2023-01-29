Esra Erol’u İnleten Cemile Hakkında Şok Gelişme! Esra Erol Canlı Yayında Açıkladı! Meğer…

Programa katıldığı gibi şok eden Cemile, dertleriyle Esra Erol’u şaşırtmıştı. Söz konusu isim; hem eşi hem de ailesi tarafından dışarıya atıldığına, eziyet çektiğine dair ifadelerde bulundu. Eşiyle evlendiği ilk 6 ayda, kayınvalidesinin köyünde yaşadıklarını dile getirmiş ve o zamanlar yaşadıklarıyla zor bir hayatı olduğunu açıklamıştı. Cemile, eşinin ailesinin kendisini çekemediğini bile iddia etmişti. Canlı yayında Cemile’nin garip hareketleri, oturuşu kalkışı, olaylara bakış açısı bile gündem yaratıyordu. Şimdiyse Cemile hakkında ortaya çıkanlar şok etti. İşte merak edilenler…

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