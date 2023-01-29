Asgari Ücretliye 1000 TL doğalgaz ve elektrik yardımı yapılacak! Yardımlar maaşa ek ödeme olarak nakit veriliyor!

Devlet, çalışanların maaşlarına 2023 yılı Haziran ayına kadar işverenler tarafından ödenen 1000 TL'lik ek doğalgaz desteği sağlayacak. Bu yeni destekten milyonlarca özel ve kamu çalışanı yararlanacak, işverenler de gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak. kesintiler. Bu destek, önümüzdeki kış ayları gelmeden milyonlarca çalışanın elektrik ve doğalgaz yardımı almasına yardımcı olacaktır.

İşverenlerin 1000 TL'ye kadar yapacakları elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımı çalışanların maaşına eklenmeli ve mevcut maaşın üzerine eklenmesi halinde vergi indirimi uygulanacak. İşverenlerin bu yardımları yapması durumunda, çalışanlar minimum 633 TL vergi ödemekten kurtulacak.

Asgari Ücretliye 1.00 TL ısınma, elektrik ve doğalgaz desteği ne zaman verilecek?

Bin lira isınma, elektrik ve doğalgaz desteği 9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak çalışan ücretlerinde verilecektir. İşverenler, 1.000 TL'ye kadar olan bu desteğin vergi ve SGK primi ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır ve bu miktar işçinin maaşına eklenebilir.

Asgari Ücretliye 1000 TL doğalgaz ve elektrik yardımı yapılacak!

Elektrik ve doğalgaz desteğinde 1000 TL'ye kadar destek sağlayan şirketlere gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkı paylarında indirim uygulanacaktır. İşveren ve çalışanlar elektrik ve doğalgaz desteğinden yararlanacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1 Temmuz 2023 tarihine kadar elektrik ve doğalgaz desteği sağlayan işverenlere vergi indirimi yapılacak. 1000 TL'ye kadar olan ödemeler bu indirim kapsamında karşılanacaktır. İşverenlerin çalışanlara nakdi yemek desteği vermesi halinde bu maaş vergiden muaf olacak. 34 lira (+KDV) olan günlük yemek ücreti çalışanlara yemek kartı ile verilebiliyor ve bu uygulama 2022 yılı için bu miktarı 51 liraya (+KDV) çıkaracak.

Ayda 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler muaftır. İşverenlerin işçilere elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için yaptığı ödemeler aylık 1.000 TL'yi geçmediği takdirde muaftır. 1.000 TL'yi aşan ödemeler gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkı payına tabidir.

Yardımlar maaşa ek olarak nakit veriliyor!

Bu ödemeler, çalışanların mevcut maaş/kazançlarına ek olarak yapılmalıdır. Bu muafiyetten yararlanabilmek için bu ödemelerin çalışanların mevcut maaş/kazançlarına ek olarak yapılması gerekmektedir. Çalışanların maaşına zam yapılmadan maaş kalemlerinin adı değiştirilerek bu muafiyetlerden yararlanacaklar.

Asgari Ücretliye 1000 TL doğalgaz ve elektrik yardımı yapılacak!