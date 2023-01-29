Survivor Alper Rende’nin Büyük Aşkı Dominik’i İnletti! Kameralar Kayıttayken Öyle Bir Şey Dedi Ki…
TV8 ekranlarının en çok konuşulan programlarından biri olan Survivor’da bu yıl sosyal medya fenomeni olan Alper Rende’de bulunuyordu! Yarışmacı, yayınlanan son bölümünde aşk itirafıyla resmen Dominik adasını inletti. Kameralar kayıttayken öyle bir açıklamada bulundu ki, Twitter resmen yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde olduğu gibi son bölümde de tansiyon yine üst seviyedeydi. Yarışmacılar arasında yaşananlar seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyor ve izlenme rekorları kırıyordu. Aziz ve takım arkadaşları arasında yaşanan gerginlik seyircileri şaşırtmıştı. Kaostan beslendiğini sık sık ifade eden Aziz, hem adada hem de oyun alanında yine yapacağını yapmıştı. Yarışmanın en sempatik isimlerinden biri olmayı başarmış olan Alper Rende’nin aşkı ise ortalığı inim inim inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.