Kızılcık Şerbeti Dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek Neden Peruk Takıyor? Feyza Civelek Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Boyu Kilosu Kaç?

Show TV'de yayınlanan " Kızılcık Şerbeti" dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, dizide peruk takmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve izleyicilerin dikkatinden kaçmamıştı. Feyza Civelik’in neden peruk takıyor konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak uzun zamandır peruklu gezmesi saçlarında problem olup olmadığı merak edildi.

Feyza Civelek Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Boyu Kilosu Kaç?

1995 İstanbul doğumlu Feyza Civelek, Güllerin Savaşı dizisinin senaristi Melis Civelek'in kızıdır. İlk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı dizisinde yaşayan Feyza, daha sonra Kavak Yelleri dizisinde küçük bir rol almıştır. Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu, Bir Umut Yeter ve Sol Yanım yapımlarında da rol almıştır.

ATV ve birçok kanalda senaryo yazarlığı yapan Melis Civelek’in kızıdır. Feyza Civelek 1.60 cm boyunda ve 55 kilo ve oğlak burcudur.