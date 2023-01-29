Kızılcık Şerbeti Dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek Neden Peruk Takıyor? Feyza Civelek Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Boyu Kilosu Kaç?
Acemi Cadı, Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alarak büyük beğeni toplayan Feyza Civelek sosyal medya paylaşımlarında sürekli peruk takması merak uyandırdı. Peki Kızılcık Şerbeti Dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek Neden Peruk Takıyor?
Show TV'de yayınlanan " Kızılcık Şerbeti" dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, dizide peruk takmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve izleyicilerin dikkatinden kaçmamıştı. Feyza Civelik’in neden peruk takıyor konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak uzun zamandır peruklu gezmesi saçlarında problem olup olmadığı merak edildi.
Feyza Civelek Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Boyu Kilosu Kaç?
1995 İstanbul doğumlu Feyza Civelek, Güllerin Savaşı dizisinin senaristi Melis Civelek'in kızıdır. İlk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı dizisinde yaşayan Feyza, daha sonra Kavak Yelleri dizisinde küçük bir rol almıştır. Adını Feriha Koydum dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu, Bir Umut Yeter ve Sol Yanım yapımlarında da rol almıştır.
ATV ve birçok kanalda senaryo yazarlığı yapan Melis Civelek’in kızıdır. Feyza Civelek 1.60 cm boyunda ve 55 kilo ve oğlak burcudur.
29 Oca 2023 - 20:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.