- 29 Oca 2023 - 20:23

Gönül Dağı Taner’in Nişanlısı Kalp Krizi Garantili! Dilek’i Mumla Arayacaklar Haberleri Yok…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı sezonlardır başaran Gönül Dağı dizisinde yaşananlar seyirciyi heyecanlandırıyor. Mutluluğu, üzüntüyü ve siniri en üst seviyelerde seyirciye sunan Gönül Dağı dizisinde Taner’in nişanlısı ise kalp krizi garantili bulundu. Dilek’in mumla aranacağı görülürken; ailenin bundan bir gram haberdar olmaması ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Anadolu’nun sıcacık hallerini ekranlara getiren Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi isimler bulunuyordu. Yeni sezonu büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı dizisinde yayınlanan sahneler seyircilerin dikkatini üzerine çekmişti. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin dizisinde ayrılmasının ardından Taner’in bir parçası kopup gitmişti. Dilek’ten sonra hayatını Yasemin’le birleştirecek olan Taner’in yeni nişanlısı çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 20:23 Ankara- Yaşam

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