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29 Oca 2023 - 20:23

Gönül Dağı Taner’in Nişanlısı Kalp Krizi Garantili! Dilek’i Mumla Arayacaklar Haberleri Yok…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı sezonlardır başaran Gönül Dağı dizisinde yaşananlar seyirciyi heyecanlandırıyor. Mutluluğu, üzüntüyü ve siniri en üst seviyelerde seyirciye sunan Gönül Dağı dizisinde Taner’in nişanlısı ise kalp krizi garantili bulundu. Dilek’in mumla aranacağı görülürken; ailenin bundan bir gram haberdar olmaması ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…