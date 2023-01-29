Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank Kredi Musluklarını Açtı! 60 Bin TL Anında Ödenecek…
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasıyla vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Kampanyaya göre emekli maaşını ya da maaşını bu bankalardan alan vatandaşlar 24 ay vadeli 60 bin TL kredi alma imkanına sahip olacak.
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank müşterilerine 24 ay vadeli 60 bin TL'lik kredi kullanma imkanı sağlayacak. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara nakit teşviki sunacaklarını açıkladı. Teklif edilen toplam tutar 60.000 TL olacaktır.
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank 60 Bin TL Krediden Kimler Faydalanır?
Kredi kampanyasından faydalanmak için emekli maaşını veya maaşını Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarından almayı tercih eden vatandaşlar herhangi bir gelir belgesi veya teminat olmaksızın 24 ay geri ödemeli ve 60.000 TL kredi tutarı.
Bu bankalardan herhangi birine başvurarak uygun faiz oranları ile kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz. Bu bankalar özellikle emeklilerin işini kolaylaştırıyor. Emekli maaşını bu kamu bankalarından almayı tercih eden emeklilere nakit ödemeleri anında yapılacak.
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
İşte başvuru detayları: İhtiyaç kredisi olarak bilinen kampanyanın detayları açıklanmaya devam ediyor. Başvurunuzu mobil bankacılık, internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yapabileceğiniz gibi bankaya giderek geleneksel yöntemlerle de yapabilirsiniz.
Teminat gerekli değildir. 60.000 TL'lik kredinizi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan temin edebilirsiniz. Elbette bu bankaların müşterisi olarak kredi kampanyalarından yararlanabilirsiniz.
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank Kredi Musluklarını Açtı! 60 Bin TL Anında Ödenecek…
29 Oca 2023 - 21:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.