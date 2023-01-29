Dokuz Oğuz Dizisinin Umay'ı Sahra Şaş kimdir? Sahra Şaş Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Boyu Kilosu Kaç?

Dokuz Oğuz, FOX TV’de yeni başlayan dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Türk televizyon dizisidir. Dizide Umay karakterini Sahra Şaş canlandırıyor ve dizinin başrolünde Kubilay Aka yer alıyor. Dizi popülerlik kazandıkça Sahra Şaş'ın performansına ve Umay karakterine ilgi artıyor.

Dokuz Oğuz Dizisinin Umay Kimdir?

Umay, Dokuz Oğuz dizisinde yer alan bir karakterdir. Sabit elleri ve kartal benzeri gözleri olan takımın keskin nişancısı olarak tanımlanıyor. Umay Ankaralıdır ve bir bakımevinde büyümüştür. Askere gitmek istediğinde onu cesaretlendiren "anne" dediği kadın Fatma ile ilişkisini hâlâ sürdürmektedir.

Umay, kararlı, anlayışlı ve çok yetenekli bir asker olarak tasvir edilmiştir. Nişan aldığında o kadar odaklanır ki, zaman durmuş gibi görünür ve o anda yalnızca o ve hedefi kalır.

Sahra Şaş Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Boyu Kilosu Kaç?

Sahra Şaş 15 Kasım 1994 İstanbul doğumlu (26 yaşında) başarılı Türk oyuncudur. Oyunculuğa ilk olarak 2013 yılında Tatar Ramazan dizisinde başladı ve ardından Muhteşem Yüzyıl ve Bizim Hikaye gibi popüler dizilerde rol aldı.

Sahra Şaş oyunculuğa ilk olarak 2013 yılında Tatar Ramazan dizisi ile başlamıştır. Ayrıca Çoban Yıldızı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Aşkın Dili Yok, Adını Kalbime Yazdım gibi dizilerde rol almıştır. Fox TV'de yayınlanan ve Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağızcan Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin rol aldığı Bizim Hikaye'de Çiçek karakterini canlandırmıştır. Sahra Şaş 1.65 metre boyunda ve 54 kilodur.

Sevilen dizi Bizim Hikaye'de Çiçek karakterini Sahra Şaş, büyük beğeni toplayan Kadın dizisinde Berşan karakterini canlandırmıştır. Bu iki projeden sonra birkaç projede daha yer aldı ve Alev Alev dizisindeki Zeyno rolüyle övgü aldı. Genç yaşta ses getiren projelerde yer almayı başarmış ve yeteneği ile yapımcıların dikkatini çekmiştir.

Sahra Şaş, Son projesi Fox TV’de başlayan Dokuz Oğuz dizisinde Umay karakterini canlandırmaktadır.

Dokuz Oğuz dizisi nerede çekildi?

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik'in yer aldığı dizinin çekimleri Ankara'da devam etmektedir.

Dokuz Oğuz Dizisinin Umay'ı Sahra Şaş kimdir?