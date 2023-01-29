İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var? Her Ayın 5’de PTT Hesabına Yatıyor…

Yeni yılın başlamasıyla birlikte gelirler artarken, ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemeleri de miktar olarak yükseltilmiştir. 2023 Ocak ayı sonlarında zamlı maaşlar beklenirken, diğer yardım ödeneklerinin de hesaplara yatması beklenmektedir. İhtiyaç sahiplerinin ceplerini rahatlatacak ödemeler en düşük 4 bin 3 TL iken en yüksek 8 bin TL 'ye yükseldi.

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İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var?

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