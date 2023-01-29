- 29 Oca 2023 - 23:33

İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var? Her Ayın 5’de PTT Hesabına Yatıyor…

İŞKUR’a başvurup şartları yerine getiren herkes ayda 8 bin TL maaş gibi bir ödeme alabilir. Başvuru yapmak için 30 günlük bir süre limiti bulunuyor ve son zamlarla ödeme miktarı geçmişte 2 bin 568 TL ile 5 bin 137 TL olan tutar, 2023 asgari ücret zammıyla 8 bin TL'ye çıkmıştır.

İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte gelirler artarken, ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemeleri de miktar olarak yükseltilmiştir. 2023 Ocak ayı sonlarında zamlı maaşlar beklenirken, diğer yardım ödeneklerinin de hesaplara yatması beklenmektedir. İhtiyaç sahiplerinin ceplerini rahatlatacak ödemeler en düşük 4 bin 3 TL iken en yüksek 8 bin TL 'ye yükseldi.

İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var? Her Ayın 5’de PTT Hesabına Yatıyor… İŞTE Detaylar!!!

İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var?

Haberin Önemli Detayı ve Foto Haber İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

29 Oca 2023 - 23:33 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan’ın Gelini Miray Daner bakın hangi okul mezunuymuş? Duyunca Şaşıp Kalacaksınız? Miray Daner Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Sevgilisi Kim? mask
Seda Sayan’ın Gelini Miray Daner bakın hangi okul mezunuymuş? Duyunca Şaşıp Kalacaksınız? Miray Daner Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Sevgilisi Kim?
İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var? Her Ayın 5’de PTT Hesabına Yatıyor… mask
İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var? Her Ayın 5’de PTT Hesabına Yatıyor…
Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat! Tam Tamına12 Euro’ya Düştü! İşte Ucuz Yurtdışı Uçak Bileti Detayları mask
Pegasus’tan Yurtdışı Tatili Yapacaklara Büyük Fırsat! Tam Tamına12 Euro’ya Düştü! İşte Ucuz Yurtdışı Uçak Bileti Detayları
2000, 2002, 2004, 2005 ve 2008 Sigortası Başlayanlar Dikkat! 2.191 Gün Erken Emekli Olacaksınız! mask
2000, 2002, 2004, 2005 ve 2008 Sigortası Başlayanlar Dikkat! 2.191 Gün Erken Emekli Olacaksınız!
0,69 Projesinde Şok Eden Olay! Eğer Bunu Kaçırırsanız… Dikkat Edenlerin Cebinde Kalıyor! mask
0,69 Projesinde Şok Eden Olay! Eğer Bunu Kaçırırsanız… Dikkat Edenlerin Cebinde Kalıyor!
Meltem Miraloğlu 84 Yaşında Olan Kocasından Hamile! Meltem Miraloğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Kiminle Evli? mask
Meltem Miraloğlu 84 Yaşında Olan Kocasından Hamile! Meltem Miraloğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Kiminle Evli?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL