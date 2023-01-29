İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var? Her Ayın 5’de PTT Hesabına Yatıyor…
İŞKUR’a başvurup şartları yerine getiren herkes ayda 8 bin TL maaş gibi bir ödeme alabilir. Başvuru yapmak için 30 günlük bir süre limiti bulunuyor ve son zamlarla ödeme miktarı geçmişte 2 bin 568 TL ile 5 bin 137 TL olan tutar, 2023 asgari ücret zammıyla 8 bin TL'ye çıkmıştır.
Yeni yılın başlamasıyla birlikte gelirler artarken, ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemeleri de miktar olarak yükseltilmiştir. 2023 Ocak ayı sonlarında zamlı maaşlar beklenirken, diğer yardım ödeneklerinin de hesaplara yatması beklenmektedir. İhtiyaç sahiplerinin ceplerini rahatlatacak ödemeler en düşük 4 bin 3 TL iken en yüksek 8 bin TL 'ye yükseldi.
İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var? Her Ayın 5’de PTT Hesabına Yatıyor… İŞTE Detaylar!!!
İŞKUR 8 bin TL Maaş Ödüyor! 30 Gün Dolmadan başvuru Şartı Var?
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29 Oca 2023 - 23:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.