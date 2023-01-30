Seda Sayan’ın Gelini Miray Daner bakın hangi okul mezunuymuş? Duyunca Şaşıp Kalacaksınız? Miray Daner Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Sevgilisi Kim?

Miray Daner, 7 yaşında başlayan oyunculuk kariyeriyle tanınıyor. Kuş Uçuşu dizisindeki rolü ve Medcezir dizisi ile ünlü olan oyuncu, şimdilerde eğitim hayatı ile gündeme geldi. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşaması sebebiyle magazin gündeminden düşmeyen Daner yeni okulundan mezun oldu.

Miray Daner 7 yaşında oyunculuk kariyeri nedeniyle tamamlayamadığı eğitim hayatını 24 yaşında aldığı lise diploması ile yeniden başladı. Lise eğitiminin tamamlamasıyla şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

Çocukluk yaşlardan beri oyunculuk yapan ve hayatı setlerde geçtiği için eğitim hayatı yarım kalmıştı. 7 yıl önce akşam lisesine kaydını yaptırıp tüm derslerini tamamlayarak mezun olması herkes tarafından takdir edildi.

Miray Daner Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Sevgilisi Kim?

Miray Daner, 15 Ocak 1999 doğumlu Türk oyuncu. 7 yaşında oyunculuğa başladı ve Papatyam dizisinde "Gonca" rolünü, Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'i, Zil Çalınca dizisinde başrolü, Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini ve Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakterini canlandırdı. Seda Sayan'ın oğulları Oğulcan Engin ile sevgili. Boyu 1.66 cm.

Miray Daner, Giresunlu bir aileden gelmektedir ve İstanbul'da doğmuştur. Ablası İpek Nur, Aras Bulut İynemli ile halasının oğludur ve İlhan Daner'in yeğenidir.

Seda Sayan’ın Gelini Miray Daner bakın hangi okul mezunuymuş?