Survivor'da Yusuf Güney Elendi Mi! Yusuf Güney Neden Yok? Ünlü Yarışmacı Erken Havlu Attı!
Survivor 2023 yarışmasından Ünlü bir yarışmacı daha ayrıldı. Geceye yedek yarışmacıların ne zaman gireceği belli oldu. Survivor'da Yusuf Güney Elendi Mi! Yusuf Güney Neden Yok? Ünlü Yarışmacı Erken Havlu Attı!
Survivor 2023 yarışması başladı ve yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele ettiler. Acun Ilıcalı bir yarışmacının devam edemeyeceğini açıkladı ve dokunulmazlığı kazanan takımın sevinci damga vurdu. Eleme adayları da belirlendi.
Survivor'ın 29 Ocak son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için amansız mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu.
Son bölümde Ünlüler takımı 2-0 kazandı ve kıyasıya rekabet yaşandı. Aziz suya düştü ve ekip yardım ederek kurtardı. Aziz, kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.
Survivor'da Şok Eden Veda! İddialı Yarışmacı Erken Havlu Attı!
Survivor'da yarışmacılar konseye geldi ve Acun Ilıcalı yarışmacılar arasında bir tartışma yaşandı. Ayrıca Ilıcalı, Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı ve bu karar yarışmacılar arasında şaşkınlık yarattı. Yusuf Güney, Ada şartlarının zorluklarından dolayı Survivor'dan ayrıldı.
Yusuf Güney Survivor yarışmasına devam edemiyor. Acun Ilıcalı, yarışmacıların konseye gelmesi sonrasında, Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. İlıcalı, yedek yarışmacıların da dahil olacağını söyledi.
Ilıcalı, zor şartların olduğunu ve bu senenin tam anlamıyla bir direnç senesi olduğunu söyledi. Yusuf Güney'in yarışmadan vedalaşmak için yarışmacıların yanına geleceği de belirtildi.
Survivor'da Ünlüler takımında daha önce Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılma kararı almışlardı.
Eleme Adayları Belli Oldu…
Konseyde Gönüllüler takımı, konseyde Aziz'i eleme adayı olarak seçti. Performans birincisi Özgür, ikinci eleme adayı Chaby'i aday olarak belirledi. Chaby ve Aziz yokluk adasına gidecekler.
Survivor'da Şok Eden Veda! İddialı Yarışmacı Erken Havlu Attı!
31 Oca 2023 - 11:15 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.