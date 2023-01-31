Survivor'da Yusuf Güney Elendi Mi! Yusuf Güney Neden Yok? Ünlü Yarışmacı Erken Havlu Attı!

Survivor 2023 yarışması başladı ve yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele ettiler. Acun Ilıcalı bir yarışmacının devam edemeyeceğini açıkladı ve dokunulmazlığı kazanan takımın sevinci damga vurdu. Eleme adayları da belirlendi.

Survivor'ın 29 Ocak son bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için amansız mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu.

Son bölümde Ünlüler takımı 2-0 kazandı ve kıyasıya rekabet yaşandı. Aziz suya düştü ve ekip yardım ederek kurtardı. Aziz, kaybettiği için üzgün olduğunu söyledi.

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Survivor'da yarışmacılar konseye geldi ve Acun Ilıcalı yarışmacılar arasında bir tartışma yaşandı. Ayrıca Ilıcalı, Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı ve bu karar yarışmacılar arasında şaşkınlık yarattı. Yusuf Güney, Ada şartlarının zorluklarından dolayı Survivor'dan ayrıldı.

Yusuf Güney Survivor yarışmasına devam edemiyor. Acun Ilıcalı, yarışmacıların konseye gelmesi sonrasında, Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. İlıcalı, yedek yarışmacıların da dahil olacağını söyledi.

Ilıcalı, zor şartların olduğunu ve bu senenin tam anlamıyla bir direnç senesi olduğunu söyledi. Yusuf Güney'in yarışmadan vedalaşmak için yarışmacıların yanına geleceği de belirtildi.

Survivor'da Ünlüler takımında daha önce Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılma kararı almışlardı.

Eleme Adayları Belli Oldu…

Konseyde Gönüllüler takımı, konseyde Aziz'i eleme adayı olarak seçti. Performans birincisi Özgür, ikinci eleme adayı Chaby'i aday olarak belirledi. Chaby ve Aziz yokluk adasına gidecekler.

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