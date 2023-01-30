- 30 Oca 2023 - 11:50

Emekli Maaşlarına Ek Zam Kararı Çıktı! Temmuz Ayında 5.500 TL’den Öyle Bir Rakama Çıkacak Ki…

Emekli vatandaşın gündeminde alacağı maaş ve ek zam var! Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve memura zam yapılmıştı. 2023 yılının Temmuz ayı içinde ek zam yapılacağına dair iddialar gündeme geldi. Emeklinin maaşının bu sayede 5.500 TL’den çıkacağı rakamda belli olmuş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

2022 yılının son günlerinde asgari ücrete %50 üzerinden zam yapılmıştı. Ocak ayının ilk günlerinde ise emekli ve devlet memuru vatandaşların maaşının önce %25 oranında zamlanacağına karar verilmişti ama daha sonra bu zam oranı %30’a çıkmıştı. %30 zamlı bir biçimde alınan en düşük emekli maaşı ise 5.500 TL olarak duyurulmuştu. Temmuz ayında yeni bir zammın olup olmayacağı merak ediliyordu ki, rakamlar ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Oca 2023 - 11:50 Ankara- Yaşam

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Emekli Maaşlarına Tam Tamına 3.000 TL Zam! İlk Açıklama Geldi; TBMM Bu Durumu Konuşuyor… mask
Emekli Maaşlarına Tam Tamına 3.000 TL Zam! İlk Açıklama Geldi; TBMM Bu Durumu Konuşuyor…
Emekli Maaşları Şubat Ayında 8.500 TL mi Olacak? Zam Açıklaması Geldi; Emekliler Şok İçinde… mask
Emekli Maaşları Şubat Ayında 8.500 TL mi Olacak? Zam Açıklaması Geldi; Emekliler Şok İçinde…
EYT’li Vatandaşın Alacağı Promosyon Belli Oldu! Beklentiler 20 Bin Liraydı Ama… mask
EYT’li Vatandaşın Alacağı Promosyon Belli Oldu! Beklentiler 20 Bin Liraydı Ama…
EYT’li Olan Emeklinin Maaş Farkı Şok Etti! Mart'ta Emekli Olacak EYT'li Maaşıyla Öne Geçecek... Aralık Ayında Emekli Olan Yandı! mask
EYT’li Olan Emeklinin Maaş Farkı Şok Etti! Mart'ta Emekli Olacak EYT'li Maaşıyla Öne Geçecek... Aralık Ayında Emekli Olan Yandı!
Ev Hanımlarına Tam Tamına 5.500 TL Ödeme! Maaş Gibi Her Ay Alacaksınız; Şartlar Açıklandı… mask
Ev Hanımlarına Tam Tamına 5.500 TL Ödeme! Maaş Gibi Her Ay Alacaksınız; Şartlar Açıklandı…
Her Bir Emekli Vatandaşa 20 Bin Lira Ödeme! Cepler Bayram Edecek; BDDK Harekete Geçti! mask
Her Bir Emekli Vatandaşa 20 Bin Lira Ödeme! Cepler Bayram Edecek; BDDK Harekete Geçti!
EYT’linin Yıllardır Beklediği Soru Yanıtlandı! Düğümler Tek Tek Çözülüyor… Tarihler Belli Oldu! mask
EYT’linin Yıllardır Beklediği Soru Yanıtlandı! Düğümler Tek Tek Çözülüyor… Tarihler Belli Oldu!
Tüm Emekli Aylığı Alanların Dikkatine! En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! 7.500 TL… mask
Tüm Emekli Aylığı Alanların Dikkatine! En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! 7.500 TL…
Emeklinin Cüzdanı Bu Ödemeyle Patlayacak! Tam Tamına 5.000 TL… Maaşa Ek, Başvuru Yapan Herkese Yatıyor! mask
Emeklinin Cüzdanı Bu Ödemeyle Patlayacak! Tam Tamına 5.000 TL… Maaşa Ek, Başvuru Yapan Herkese Yatıyor!
Emekli Vatandaşın Cebinden Paralar Akacak! Promosyona Devasa Zam Geldi; 20 Bin Lira Hesaplara Yatıyor… mask
Emekli Vatandaşın Cebinden Paralar Akacak! Promosyona Devasa Zam Geldi; 20 Bin Lira Hesaplara Yatıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Tolga’nın Yıllar Önceki Hali Şaka Gibi! Genç Kızlar Çığlığı Basıyordu Ama... "Yok Artık!" mask
Kısmetse Olur Tolga’nın Yıllar Önceki Hali Şaka Gibi! Genç Kızlar Çığlığı Basıyordu Ama... "Yok Artık!"
Dokuz Oğuz Dizisi Ankara’da Mı Çekiliyor? Dokuz Oğuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Çekiliyor? Dokuz Oğuz Hangi Askeri Birlikte Çekiliyor… mask
Dokuz Oğuz Dizisi Ankara’da Mı Çekiliyor? Dokuz Oğuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Çekiliyor? Dokuz Oğuz Hangi Askeri Birlikte Çekiliyor…
Yalı Çapkını Hastane Sahnesi İfşa Edildi! Pelin’de Var Gülgün’de! Seyran Öyle Bir Şey Diyecek Ki… mask
Yalı Çapkını Hastane Sahnesi İfşa Edildi! Pelin’de Var Gülgün’de! Seyran Öyle Bir Şey Diyecek Ki…
Survivor Murat Ceylan ve Yarışmacı Birbirine Girdi! Elindekini Utanmadan Yüzüne Fırlattı; Diskalifiye Yakındır… mask
Survivor Murat Ceylan ve Yarışmacı Birbirine Girdi! Elindekini Utanmadan Yüzüne Fırlattı; Diskalifiye Yakındır…
Altın Fiyatları Yine Zirveden Döndü! 30 Ocak Altın Fiyatları Açıklandı; Yatırımcılar Şaştı Kaldı! mask
Altın Fiyatları Yine Zirveden Döndü! 30 Ocak Altın Fiyatları Açıklandı; Yatırımcılar Şaştı Kaldı!
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 30 Ocak 2023 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 30 Ocak 2023 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL