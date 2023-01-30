Emekli Maaşlarına Ek Zam Kararı Çıktı! Temmuz Ayında 5.500 TL’den Öyle Bir Rakama Çıkacak Ki…

2022 yılının son günlerinde asgari ücrete %50 üzerinden zam yapılmıştı. Ocak ayının ilk günlerinde ise emekli ve devlet memuru vatandaşların maaşının önce %25 oranında zamlanacağına karar verilmişti ama daha sonra bu zam oranı %30’a çıkmıştı. %30 zamlı bir biçimde alınan en düşük emekli maaşı ise 5.500 TL olarak duyurulmuştu. Temmuz ayında yeni bir zammın olup olmayacağı merak ediliyordu ki, rakamlar ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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