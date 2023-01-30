Emekli Maaşlarına Ek Zam Kararı Çıktı! Temmuz Ayında 5.500 TL’den Öyle Bir Rakama Çıkacak Ki…
Emekli vatandaşın gündeminde alacağı maaş ve ek zam var! Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve memura zam yapılmıştı. 2023 yılının Temmuz ayı içinde ek zam yapılacağına dair iddialar gündeme geldi. Emeklinin maaşının bu sayede 5.500 TL’den çıkacağı rakamda belli olmuş oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
2022 yılının son günlerinde asgari ücrete %50 üzerinden zam yapılmıştı. Ocak ayının ilk günlerinde ise emekli ve devlet memuru vatandaşların maaşının önce %25 oranında zamlanacağına karar verilmişti ama daha sonra bu zam oranı %30’a çıkmıştı. %30 zamlı bir biçimde alınan en düşük emekli maaşı ise 5.500 TL olarak duyurulmuştu. Temmuz ayında yeni bir zammın olup olmayacağı merak ediliyordu ki, rakamlar ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.