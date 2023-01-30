- 30 Oca 2023 - 23:51

Aşkta Sevdiğini Yarı Yolda Bırakan Burçlar Belli Oldu! Önce Aşık Eder, Sonra Sıkılıp Gider! İşte Kaçak Göçek Burçlar…

Bazı burçlar kurdukları tüm ilişkilerde sonuna kadar verici tarafta konumlanırken bazıları ise yarı yolda bırakmaktan asla çekinmezler. Peki, sevecenlikleri sayesinde kendilerine güvenilmesini sağlayan ancak yarı yolda bırakmak konusunda adeta birer usta olan burçlar hangileridir? Hangi Burç Kolonya Gibidir? Sonuna Kadar Yanınızda Kalacak Sanırsınız Ama O Şişede Uçmaya Başlar! İşte Kaçak Göçek Burçlar…

Hem duygusal ilişkiler hem de arkadaşlık ilişkileri tarafların taşıdıkları özellikler neticesinde şekillenir. Kimi ilişkiler iki tarafında isteği ve uyumu sayesinde yürütülebilirken kimi ilişkiler de daha yapıcı olan tarafın çabaları neticesinde devam eder. Bu noktada kişilerin burçları, yürütülecek olan ilişkilerin gelecekleri hakkında önemli ipuçları verir. Bazı burçlar kurdukları tüm ilişkilerde sonuna kadar verici tarafta konumlanırken bazıları ise yarı yolda bırakmaktan asla çekinmezler. Peki, sevecenlikleri sayesinde kendilerine güvenilmesini sağlayan ancak yarı yolda bırakmak konusunda adeta birer usta olan burçlar hangileridir?

Sizler Konu Hakkında Neler Düşünüyorsunuz Yorumlarda Belirtmeyi Unutmayın!

30 Oca 2023 - 23:51 - Popüler Haber

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
En çapkın burçlar hangisidir? Onların Kalbi Çok Büyük, En Az 10 Kişiyi Severler… İşte Sayısız Sevgilisi Olan O Burçlar… mask
En çapkın burçlar hangisidir? Onların Kalbi Çok Büyük, En Az 10 Kişiyi Severler… İşte Sayısız Sevgilisi Olan O Burçlar…
Hangi Burç Şubat Ayında Zengin Olacak? Mal Varlığı Bir Anda Artacak! İşte Şubat Ayında Paranın İçinde Yüzecek Burçlar… mask
Hangi Burç Şubat Ayında Zengin Olacak? Mal Varlığı Bir Anda Artacak! İşte Şubat Ayında Paranın İçinde Yüzecek Burçlar…
En Şehvetli Erkek Burçlar Belli Oldu! Kaslı ve Geniş Omuzlu Olurlar! İşte Libidosu En Yüksek Olan O Burçlar... mask
En Şehvetli Erkek Burçlar Belli Oldu! Kaslı ve Geniş Omuzlu Olurlar! İşte Libidosu En Yüksek Olan O Burçlar...
Hangi Burç Neye Asla Hayır Demez! İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Neye Asla Hayır Demez! İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar…
Aşka, Sevgiliye Tövbe Diyen Burçlar Belli Oldu! “Aşk” Deyince “İllallah” Diyor? İşte Aşktan Sevgiden Ağzı Yanmış O Burçlar… mask
Aşka, Sevgiliye Tövbe Diyen Burçlar Belli Oldu! “Aşk” Deyince “İllallah” Diyor? İşte Aşktan Sevgiden Ağzı Yanmış O Burçlar…
Sevgilisinin Yanında Aslan Kesilen Burçlar Hangisidir? Ağır Abi... İşte Sevgilisinin Yanında Polat Alemdar Olan Burçlar… mask
Sevgilisinin Yanında Aslan Kesilen Burçlar Hangisidir? Ağır Abi... İşte Sevgilisinin Yanında Polat Alemdar Olan Burçlar…
En Güzel Kadın Burçlar Belli Oldu! Hem Havalı, Hem Çekici! İşte Baş Döndüren Güzelliğe Sahip O Burçlar… mask
En Güzel Kadın Burçlar Belli Oldu! Hem Havalı, Hem Çekici! İşte Baş Döndüren Güzelliğe Sahip O Burçlar…
En Kısa ömürlü burçlar hangisi? 60 ülkede araştırıldı, Yengeç, Akrep ve Yay Dikkat! İşte Az ve Öz Yaşayan O Burçlar… mask
En Kısa ömürlü burçlar hangisi? 60 ülkede araştırıldı, Yengeç, Akrep ve Yay Dikkat! İşte Az ve Öz Yaşayan O Burçlar…
En Atletik Vücutlu Burçlar Belli Oldu! Doğuşta Baklava Dilimli! İşte Sporcu Olan O Burçlar... mask
En Atletik Vücutlu Burçlar Belli Oldu! Doğuşta Baklava Dilimli! İşte Sporcu Olan O Burçlar...
Hangi Burcun Empati Duygusu Sıfırdır? Bencil ve Egoisttir… İşte Hayatınıza Hiç Bir Şey Katmayacak O Burçlar… mask
Hangi Burcun Empati Duygusu Sıfırdır? Bencil ve Egoisttir… İşte Hayatınıza Hiç Bir Şey Katmayacak O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bülent Ersoy’un Full Transparan Kıyafeti Ortalığı Yıkıp Geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman Mest Oldu! mask
Bülent Ersoy’un Full Transparan Kıyafeti Ortalığı Yıkıp Geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman Mest Oldu!
Survivor Aşıkları Mert ve Sude Bebek Haberini Duyurdu! “Evlenmeden Ne Çocuğu!” O Detay… mask
Survivor Aşıkları Mert ve Sude Bebek Haberini Duyurdu! “Evlenmeden Ne Çocuğu!” O Detay…
Ömer Dizisinde Hayalleri Suya Düşüren Sahne! Lafı Gediğine Koydu, Çantasını Alıp Çıktı… mask
Ömer Dizisinde Hayalleri Suya Düşüren Sahne! Lafı Gediğine Koydu, Çantasını Alıp Çıktı…
Yargı Dizisinde Defne’yi Kaçıran İsim Belli Oldu! Ölü Gelin Davasıyla Hiçbir Alakası Yok… mask
Yargı Dizisinde Defne’yi Kaçıran İsim Belli Oldu! Ölü Gelin Davasıyla Hiçbir Alakası Yok…
Melisa Döngel Yine Kalp Krizi Garantili! “Marilyn Monroe Kıskandı!” Beğeni Rekoru Kırıldı! mask
Melisa Döngel Yine Kalp Krizi Garantili! “Marilyn Monroe Kıskandı!” Beğeni Rekoru Kırıldı!
Arabasıyla Bunu Yapanların Cebinden 1.917 TL Eksilecek! Kesinlikle Yapmayın… Cezalar Yağıyor! mask
Arabasıyla Bunu Yapanların Cebinden 1.917 TL Eksilecek! Kesinlikle Yapmayın… Cezalar Yağıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL