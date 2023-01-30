Hangi Burç Kolonya Gibidir? Sonuna Kadar Yanınızda Kalacak Sanırsınız Ama O Şişede Uçmaya Başlar! İşte Kaçak Göçek Burçlar…
Bazı burçlar kurdukları tüm ilişkilerde sonuna kadar verici tarafta konumlanırken bazıları ise yarı yolda bırakmaktan asla çekinmezler. Peki, sevecenlikleri sayesinde kendilerine güvenilmesini sağlayan ancak yarı yolda bırakmak konusunda adeta birer usta olan burçlar hangileridir? Hangi Burç Kolonya Gibidir? Sonuna Kadar Yanınızda Kalacak Sanırsınız Ama O Şişede Uçmaya Başlar! İşte Kaçak Göçek Burçlar…
Hem duygusal ilişkiler hem de arkadaşlık ilişkileri tarafların taşıdıkları özellikler neticesinde şekillenir. Kimi ilişkiler iki tarafında isteği ve uyumu sayesinde yürütülebilirken kimi ilişkiler de daha yapıcı olan tarafın çabaları neticesinde devam eder. Bu noktada kişilerin burçları, yürütülecek olan ilişkilerin gelecekleri hakkında önemli ipuçları verir. Bazı burçlar kurdukları tüm ilişkilerde sonuna kadar verici tarafta konumlanırken bazıları ise yarı yolda bırakmaktan asla çekinmezler. Peki, sevecenlikleri sayesinde kendilerine güvenilmesini sağlayan ancak yarı yolda bırakmak konusunda adeta birer usta olan burçlar hangileridir?
Sizler Konu Hakkında Neler Düşünüyorsunuz Yorumlarda Belirtmeyi Unutmayın!
30 Oca 2023 - 12:08 - Popüler Haber
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.