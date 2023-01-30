Hangi Burç Kolonya Gibidir? Sonuna Kadar Yanınızda Kalacak Sanırsınız Ama O Şişede Uçmaya Başlar! İşte Kaçak Göçek Burçlar…

Hem duygusal ilişkiler hem de arkadaşlık ilişkileri tarafların taşıdıkları özellikler neticesinde şekillenir. Kimi ilişkiler iki tarafında isteği ve uyumu sayesinde yürütülebilirken kimi ilişkiler de daha yapıcı olan tarafın çabaları neticesinde devam eder. Bu noktada kişilerin burçları, yürütülecek olan ilişkilerin gelecekleri hakkında önemli ipuçları verir. Bazı burçlar kurdukları tüm ilişkilerde sonuna kadar verici tarafta konumlanırken bazıları ise yarı yolda bırakmaktan asla çekinmezler. Peki, sevecenlikleri sayesinde kendilerine güvenilmesini sağlayan ancak yarı yolda bırakmak konusunda adeta birer usta olan burçlar hangileridir?

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