- 30 Oca 2023 - 12:29 G: 30 Oca 2023 - 12:30

Garanti Bankası Emekli İçin Muslukları Açtı! Ödemeler Şakır Şakır… Tavan Seviyeye Çıktı!

İlk zamlı maaşlarını ocak ayı içerisinde alan emekli vatandaşlar, şimdi de bankaların güncel promosyon ödemelerini yakından takip etmeye başladı. Garanti Bankası Emekli İçin Muslukları Açtı! Ödemeler Şakır Şakır… Tavan Seviyeye Çıktı! İşte Detaylar...

Garanti Bankası Emekli Promosyon

Ocak ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aralı ayı enflasyonu verisi neticesinde, emekli vatandaşların yüzde 16,48 oranında maaş zammı alacağı kesinleşmişti. Ardından yapılan bir refah payı düzenlemesi ile yüzde 25’e çıkartılan maaş zammı oranı, sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak duyuruldu.

Yaklaşık olarak 5 yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında düzenlenen maaş ödemeleri protokolü kapsamında maaşlarına ek olarak promosyon ödemesi alma hakkına sahip olan emekliler, yeni dönemin promosyon kampanyalarını yakın takip altına aldı. Hem özel bankaların hem de kamu bankalarının mevcut promosyon kampanyaları aralık ayındaki promosyon kampanyaları ile kıyaslandığında, pek de bir fark olmadığı ortaya çıktı. Bunun asıl sebebinin ise çıkacak olan EYT yasasından kaynaklandığı öğrenildi.

Garanti Bankası Emekli Promosyon

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30 Oca 2023 - 12:29 - Gündem

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