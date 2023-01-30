- 30 Oca 2023 - 12:26 G: 30 Oca 2023 - 12:40

Melis Sezen’in Sütyenli Ev Kareleri Yangın Gibi… “Ülkenin En Güzel Kadını!” İncecik Bedeniyle…

Son olarak Sadakatsiz dizisinde boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Melis Sezen’in yakın zamanda yeniden ekranlara döneceği biliniyordu. Sütyenli ev kareleriyle cayır cayır yakan Melis Sezen’in bu hallerine hayranları mest oldu. İncecik belini ve biçimli hatlarını sevenlerine sunan Melis Sezen, hayranlarını şaşırttı. İşte milyonların “Ülkenin en güzeli kadını” dediği o kareleri…

Leke, Siyah İnci, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde bulunan Melis Sezen, asıl çıkışını ise Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yaşamıştı. Ağır bir psikolojide olan Derin’i seyirciye sunmak için sadece oynamayan adeta o sahneleri yaşayan Melis Sezen, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Empati yeteneği üst seviyede olan Melis Sezen’in her bir kareleri büyük bir beğeni topluyordu. Peki, güzel isim Melis Sezen nasıl bir paylaşımda bulundu?

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30 Oca 2023 - 12:26 Ankara- Yaşam

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