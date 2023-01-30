Melis Sezen’in Sütyenli Ev Kareleri Yangın Gibi… “Ülkenin En Güzel Kadını!” İncecik Bedeniyle…

Leke, Siyah İnci, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde bulunan Melis Sezen, asıl çıkışını ise Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yaşamıştı. Ağır bir psikolojide olan Derin’i seyirciye sunmak için sadece oynamayan adeta o sahneleri yaşayan Melis Sezen, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Empati yeteneği üst seviyede olan Melis Sezen’in her bir kareleri büyük bir beğeni topluyordu. Peki, güzel isim Melis Sezen nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!