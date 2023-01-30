- 30 Oca 2023 - 23:57

2023 Volim Fiyatları Dudak Uçuklattı! Zamlı Volim Fiyatları Ne Kadar Oldu, Kaç Lira? İşte En Ucuz Volim Fiyatları...

Yapılan vergi düzenlemesinin ardından alkol ürünlerinin tamamında ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Rakı, şarap ve viski fiyatları tavan seviyelere ulaşırken özellikle gençler tarafından sıklık ile tercih edilen içki markalarından olan Volim de arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı. 2023 Volim Fiyatları Dudak Uçuklattı! Zamlı Volim Fiyatları Ortaya Çıktı; En Ucuzu Bile… İşte Detaylar...

Volim Fiyatları 2023

2023 yılına girilmesi ile birlikte açıklanan enflasyon oranları, birçok tüketim ürününden alınan vergilerin de yeniden düzenlenmesine sebep oldu. Bu kapsamda vergi düzenlemesinin ardından fiyatları güncellenen ürün gruplarının başında da alkollü ürünler ve tütün ürünleri yer aldı. Tütün ürünlerine ilk etapta 4 TL’lik zam yapılırken daha sonrasında ise 1 TL’lik kısmının geri alındığı bildirildi. Tütün ürünlerinin ardından alkol fiyatları da merak konusu oldu.

Volim Fiyatları 2023

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30 Oca 2023 - 23:57 - Yaşam

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