2023 Volim Fiyatları Dudak Uçuklattı! Zamlı Volim Fiyatları Ortaya Çıktı; En Ucuzu Bile…

2023 yılına girilmesi ile birlikte açıklanan enflasyon oranları, birçok tüketim ürününden alınan vergilerin de yeniden düzenlenmesine sebep oldu. Bu kapsamda vergi düzenlemesinin ardından fiyatları güncellenen ürün gruplarının başında da alkollü ürünler ve tütün ürünleri yer aldı. Tütün ürünlerine ilk etapta 4 TL’lik zam yapılırken daha sonrasında ise 1 TL’lik kısmının geri alındığı bildirildi. Tütün ürünlerinin ardından alkol fiyatları da merak konusu oldu.

Volim Fiyatları 2023

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