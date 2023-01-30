2023 Volim Fiyatları Dudak Uçuklattı! Zamlı Volim Fiyatları Ortaya Çıktı; En Ucuzu Bile…
Yapılan vergi düzenlemesinin ardından alkol ürünlerinin tamamında ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Rakı, şarap ve viski fiyatları tavan seviyelere ulaşırken özellikle gençler tarafından sıklık ile tercih edilen içki markalarından olan Volim de arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı. 2023 Volim Fiyatları Dudak Uçuklattı! Zamlı Volim Fiyatları Ortaya Çıktı; En Ucuzu Bile… İşte Detaylar...
2023 yılına girilmesi ile birlikte açıklanan enflasyon oranları, birçok tüketim ürününden alınan vergilerin de yeniden düzenlenmesine sebep oldu. Bu kapsamda vergi düzenlemesinin ardından fiyatları güncellenen ürün gruplarının başında da alkollü ürünler ve tütün ürünleri yer aldı. Tütün ürünlerine ilk etapta 4 TL’lik zam yapılırken daha sonrasında ise 1 TL’lik kısmının geri alındığı bildirildi. Tütün ürünlerinin ardından alkol fiyatları da merak konusu oldu.
Volim Fiyatları 2023
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30 Oca 2023 - 12:41 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.