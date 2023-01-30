- 30 Oca 2023 - 12:56

Survivor’da Aşk Dolu Bakışlar… Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı’nın Haberi Bile Yok! O İsimler…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da sezonun ilk aşk bombası patladı! Birbirlerine bambaşka bir biçimde bakan isimlerin bu hallerinden Acun Ilıcalı ve programın sunucusu olan Murat Ceylan’ın bile haberinin olmadığına dair yorumlar yapıldı! Peki, Survivor yarışmasında ilk aşk hangi isimler arasında patlak verdi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümünde rekabetin dozunu biraz daha artıran Survivor yarışmasında; dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Büyük bir farkla oyunu kazanan ise Ünlüler takımı almıştı. Gönüllüler takımı ise bu duruma isyan ederek; “Pizza yediler, karınları tok!” ifadelerine yer vermişlerdi. Gündem olan bu anlardan sonra çıkan aşk anları sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Oca 2023 - 12:56 Ankara- Yaşam

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