Survivor’da Aşk Dolu Bakışlar… Murat Ceylan ve Acun Ilıcalı’nın Haberi Bile Yok! O İsimler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümünde rekabetin dozunu biraz daha artıran Survivor yarışmasında; dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Büyük bir farkla oyunu kazanan ise Ünlüler takımı almıştı. Gönüllüler takımı ise bu duruma isyan ederek; “Pizza yediler, karınları tok!” ifadelerine yer vermişlerdi. Gündem olan bu anlardan sonra çıkan aşk anları sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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