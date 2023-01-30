Müge Anlı’da Akıl Sınırlarını Zorlayan Cinayet! 25 Günlük Evlilerdi; Ağlamaktan Sesi Kısıldı…

Programa katılan Nurten ve yakınları başlarına gelenleri anlatarak seyircinin ağzını açık bıraktı. 25 günlük evli olduğunu ifade eden Nurten, kocasının babası tarafından işkence edilerek öldürüldüğünü ifade etti. Şok içerisinde kalan Müge Anlı ise detayları öğrenmek istedi ve ekip arkadaşlarını hemen çalışmaya başlattı. Nurten’in babasının 3 farklı kişiyle evli olması ise ağızları açık bıraktı. Kaçarak evlendiğini ve eşine çok aşık olduğunu ifade eden Nurten’in acıdan kısılan sesi ise yürekleri dağladı. Peki, neler oluyor?

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