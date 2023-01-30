Müge Anlı’da Akıl Sınırlarını Zorlayan Cinayet! 25 Günlük Evlilerdi; Ağlamaktan Sesi Kısıldı…
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlardan bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert haftaya oldukça farklı bir konuyla başladı. Akılları zorlayan bir cinayeti ele alan Müge Anlı, 25 günlük evli olan çiftin olayını ele aldı. Ağlamaktan sesi kısılan yeni evli Nurten, seyircilerin yüreklerini sızım sızım sızlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa katılan Nurten ve yakınları başlarına gelenleri anlatarak seyircinin ağzını açık bıraktı. 25 günlük evli olduğunu ifade eden Nurten, kocasının babası tarafından işkence edilerek öldürüldüğünü ifade etti. Şok içerisinde kalan Müge Anlı ise detayları öğrenmek istedi ve ekip arkadaşlarını hemen çalışmaya başlattı. Nurten’in babasının 3 farklı kişiyle evli olması ise ağızları açık bıraktı. Kaçarak evlendiğini ve eşine çok aşık olduğunu ifade eden Nurten’in acıdan kısılan sesi ise yürekleri dağladı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.