Survivor Özgür Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Özgür Tetik Kimdir, Aslen Nerelidir, Ne Mezunu, Ne İş Yapıyor?

Ekranların en uzun soluklu yarışma programlarından birisi olarak öne çıkan Survivor, 2023 yılına girilmesi ile birlikte izleyici tarafından sıklık ile gündeme getirilmeye başlandı. Yarışmanın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, kadroda kimlerin yer alacağı, eski yarışmacıların geri dönüp dönmeyecekleri gibi birçok konu başlığı, arama motorlarında sık sık sorgulandı.

İzleyicilerin heyecan ile bekledikleri Survivor 2023 sezonu, 15 Ocak tarihinde resmen başladı. Bu sene parkur oyunlarının yanı sıra zeka oyunlarının da ön planda olacağı bilinirken yarışmanın yeni kadrosu da parkur alanları kadar dikkat çekmeyi başardı. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olmak üzere tarihinde ilk kez 3 ayrı takım oluşturan ancak adada yine iki ayrı takım olarak karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları, izleyiciler tarafından yakın takip altına alındı.

Survivor Özgür

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...