Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan'dan Babasına Skandal Gönderme! Nişan Töreninde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Küçük yaşlardan itibaren rol aldığı sinema filmleri ve daha sonrasında da çıkardığı albümleri ile Türk sanat camiasının en çok sevilen isimlerinden birisi olarak öne çıkan Şarkıcı Emrah, son dönemlerde özel hayatı ile de gündem olmaya başladı.

“Küçük Emrah” olarak bilinen Emrah Erdoğan, seneler boyunca “İpek” soyadını kullandı. Annesinin ikinci evliliği esnasında henüz 1 yaşında olduğu için üvey babasının soyadını alan ve uzun uğraşlar sonucunda da öz babasının soyadını tekrar kullanmaya başlayan şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun Erdoğan ile yaşadığı problemler ile gündemde kalmaya devam ediyor. 1991 yılında hayata gelen Tayfun Erdoğan’ın varlığını seneler sonra öğrenen ve yaptırdığı DNA testi sonucunda Tayfun Erdoğan’ın varlığını yasal olarak kabul etmek durumunda kalan Emrah, oğlunu gerçek anlamda hayatına almamayı tercih etti.

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