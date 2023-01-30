Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan'dan Babasına Skandal Gönderme! Nişan Töreninde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
2014 yılında hayatını Sibel Kirer ile birleştiren ve bu evliliğinden iki çocuk sahibi olan Emrah, seneler önce varlığını öğrendiği ve halen konuşmadığı büyük oğlu Tayfun Erdoğan’a takındığı tavır sebebi ile resmen sınıfta kaldı. Emrah’ın Oğlundan Skandal Gönderme! Nişan Töreninde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! İşte Detaylar...
Küçük yaşlardan itibaren rol aldığı sinema filmleri ve daha sonrasında da çıkardığı albümleri ile Türk sanat camiasının en çok sevilen isimlerinden birisi olarak öne çıkan Şarkıcı Emrah, son dönemlerde özel hayatı ile de gündem olmaya başladı.
“Küçük Emrah” olarak bilinen Emrah Erdoğan, seneler boyunca “İpek” soyadını kullandı. Annesinin ikinci evliliği esnasında henüz 1 yaşında olduğu için üvey babasının soyadını alan ve uzun uğraşlar sonucunda da öz babasının soyadını tekrar kullanmaya başlayan şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun Erdoğan ile yaşadığı problemler ile gündemde kalmaya devam ediyor. 1991 yılında hayata gelen Tayfun Erdoğan’ın varlığını seneler sonra öğrenen ve yaptırdığı DNA testi sonucunda Tayfun Erdoğan’ın varlığını yasal olarak kabul etmek durumunda kalan Emrah, oğlunu gerçek anlamda hayatına almamayı tercih etti.
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30 Oca 2023 - 16:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.