- 30 Oca 2023 - 16:18

Kerem Bürsin’den El Kol Titreten Açıklama! Danla Biliç’le Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu, Yanıt Verdi!

Oyunculuğa olan yeteneğinin yanı sıra mütevazi tavırları, rol aldığı projeler, yakışıklılığı ve seksi vücudu ile de dikkatleri üzerine çeken Kerem Bursin, son dönemlerde aşk hayatı ile de oldukça konuşuluyor. Kerem Bürsin’den El Kol Titreten Açıklama! Danla Biliç’le Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu, Yanıt Verdi! İşte Detaylar...

Yurt dışında büyüyen ve sonrasında da kariyerini Türkiye sınırları içerisinde planlamaya karar veren Kerem Bursin, senelerdir hem magazin basını hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. 

2020 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Sen Çal Kapımı” isimli romantik komedi dizisinde ünlü oyuncu Hande Erçel ile birlikte rol alan ve sonrasında da Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin, yaklaşık olarak bir buçuk yıl kadar süren ilişkinin ardından ayrılık haberleri ile gündeme geldi. Ayrılık iddiasının doğru olduğunu belirten Bursin, o günden sonra pek çok farklı isim ile anılmaya başlandı. Gerek yurt içinden gerek ise yurt dışından farklı farklı isimler ile yakıştırılan Bürsin, hiçbir iddiaya karşı açıklama yapma gereği duymadı.

30 Oca 2023 - 16:18 - Magazin

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