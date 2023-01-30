Yargı Dizisinde Tabut Kalktı… Ilgaz Cephesinde Yıkım Üzerine Yıkım Yaşanıyor! Defne’nin Kaybından Sonra…
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı’nın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yeni bölümde bir tabutun kalktığı görüldü. Ilgaz cephesinde yıkım üzerine yıkım yaşandığı bir kez daha görülmüş oldu. Defne’nin kaybından sonra büyük bir şok yaşayan seyirci, cenaze şokuyla herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sema Ergenekon’un güçlü kaleminden çıkan Yargı dizisinin her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Pazar akşamlarının yıldızı konumuna gelen Yargı’da işlenen cinayetler ve kayıplar, seyircinin dikkatini üzerine çekiyordu. Yeni bölümde Pars ve Metin Amir’in patlamadan dolayı ölecekleri düşünülürken herhangi bir sorun olmadığı görülmüştü. Yeni bölümünde ise bir cenazenin çıkacağı görültü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.