Sırtını Devlete Dayamak İsteyenlere Müjde! O Kamu Kuruluşları Yüksek Maaşla Memur Alımını Başlattı!
Sırtını devlete dayamak için yıllarca, sabah akşam demeden çalışan vatandaşlara büyük müjde verildi. O kamu kuruluşları, yüksek maaşla memur alacaklarını duyurdu. Meslek dallarını ve kontenjanların açıklayan kamu kuruluşları, binlerce kişilik alım yapacaklarını duyurdular! Peki, hangi kamu daireleri, hangi meslek dallarından alım yapacak?
Bugüne kadar 3 milyon memur alımı yapıldığı biliniyordu. 590 bin sözleşmeleri personel, 1 milyon 231 bin işçi ve 180 bini diğer meslek dallarında alım yapan kamu kuruluşları toplamda 5 milyona yakın kişinin gelir kapısı olmuştu. Sırtını devlete dayayan ve memur olan vatandaşlar ise rahat bir nefes almıştı. Yıllardır çalışan ve emek veren vatandaşlara yeni müjde ise duyuruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.