Sırtını Devlete Dayamak İsteyenlere Müjde! O Kamu Kuruluşları Yüksek Maaşla Memur Alımını Başlattı!

Bugüne kadar 3 milyon memur alımı yapıldığı biliniyordu. 590 bin sözleşmeleri personel, 1 milyon 231 bin işçi ve 180 bini diğer meslek dallarında alım yapan kamu kuruluşları toplamda 5 milyona yakın kişinin gelir kapısı olmuştu. Sırtını devlete dayayan ve memur olan vatandaşlar ise rahat bir nefes almıştı. Yıllardır çalışan ve emek veren vatandaşlara yeni müjde ise duyuruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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