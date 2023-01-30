- 30 Oca 2023 - 17:57 G: 30 Oca 2023 - 18:10

Sırtını Devlete Dayamak İsteyenlere Müjde! O Kamu Kuruluşları Yüksek Maaşla Memur Alımını Başlattı!

Sırtını devlete dayamak için yıllarca, sabah akşam demeden çalışan vatandaşlara büyük müjde verildi. O kamu kuruluşları, yüksek maaşla memur alacaklarını duyurdu. Meslek dallarını ve kontenjanların açıklayan kamu kuruluşları, binlerce kişilik alım yapacaklarını duyurdular! Peki, hangi kamu daireleri, hangi meslek dallarından alım yapacak?

Bugüne kadar 3 milyon memur alımı yapıldığı biliniyordu. 590 bin sözleşmeleri personel, 1 milyon 231 bin işçi ve 180 bini diğer meslek dallarında alım yapan kamu kuruluşları toplamda 5 milyona yakın kişinin gelir kapısı olmuştu. Sırtını devlete dayayan ve memur olan vatandaşlar ise rahat bir nefes almıştı. Yıllardır çalışan ve emek veren vatandaşlara yeni müjde ise duyuruldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Oca 2023 - 17:57 Ankara- Yaşam

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