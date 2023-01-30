Arabasıyla Bunu Yapanların Cebinden 1.917 TL Eksilecek! Kesinlikle Yapmayın… Cezalar Yağıyor!

2023 yılına girilmesiyle birlikte araç cezaları yeniden şekillenmişti. 2022 yılındaki ceza miktarlarının bile yüksek olduğu konuşulurken gelen yeni zamlar, vatandaş tarafından “Ödenmez” olarak kabul edilmişti. Borç harç araç alan vatandaşın bir de cezayla karşı karşıya kalması ise milyonların dikkatini üzerine çekti. Bu kapsamda vatandaşların araç kullanırken dikkat etmesi gerekenler bir kez daha büyük bir önem kazandı. Peki, neler oluyor?

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