Arabasıyla Bunu Yapanların Cebinden 1.917 TL Eksilecek! Kesinlikle Yapmayın… Cezalar Yağıyor!
Milyonlarca araç kullanıcısını ilgilendiren bir olay daha gündeme geldi. Aracıyla bunu yapan kişilerin cebinden 1.917 TL eksileceği açıklandı. Kesinlikle yapmamanız yönünde ise açıklamalar geldi. Cezaların yağmur gibi yağacağı görülünce vatandaşlar şok içerisinde kaldı. Peki, araç sahipleri 1.917 TL ceza ödememesi için ne yapmalı?
2023 yılına girilmesiyle birlikte araç cezaları yeniden şekillenmişti. 2022 yılındaki ceza miktarlarının bile yüksek olduğu konuşulurken gelen yeni zamlar, vatandaş tarafından “Ödenmez” olarak kabul edilmişti. Borç harç araç alan vatandaşın bir de cezayla karşı karşıya kalması ise milyonların dikkatini üzerine çekti. Bu kapsamda vatandaşların araç kullanırken dikkat etmesi gerekenler bir kez daha büyük bir önem kazandı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.