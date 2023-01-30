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30 Oca 2023 - 21:25

Yargı Dizisinde Defne’yi Kaçıran İsim Belli Oldu! Ölü Gelin Davasıyla Hiçbir Alakası Yok…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yargı’da yaşananlar seyircileri derinden etkilemeyi başardı. Metin Amir’in bıçaklanıp ambulansa bindirilmesinin ardından Ilgaz Savcı, kardeşinin kaçırıldığını anlamıştı. Defne’nin kim tarafından kaçırıldığı ise ortaya çıktı. Ölü Gelin davasıyla hiçbir alakasının olmaması ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilenler…