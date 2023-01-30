- 30 Oca 2023 - 21:25 G: 30 Oca 2023 - 21:38

Yargı Dizisinde Defne’yi Kaçıran İsim Belli Oldu! Ölü Gelin Davasıyla Hiçbir Alakası Yok…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Yargı’da yaşananlar seyircileri derinden etkilemeyi başardı. Metin Amir’in bıçaklanıp ambulansa bindirilmesinin ardından Ilgaz Savcı, kardeşinin kaçırıldığını anlamıştı. Defne’nin kim tarafından kaçırıldığı ise ortaya çıktı. Ölü Gelin davasıyla hiçbir alakasının olmaması ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilenler…

Sema Ergenekon’un muhteşem kaleminden dökülen Yargı dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izleniyor. İlk sezonuyla televizyon dünyasını sallayan Yargı dizisinin ikinci sezonu ise hareketsiz başlamış ama yeni yeni senaryo ivme kazanmıştı. 6 ay sonrasında Ilgaz’ın nasıl öldüğü büyük bir merak konusu olurken; Ilgaz’ın kardeşi Defne’nin kaybolması ise yürekleri sızlatmıştı. Peki, neler oluyor?

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30 Oca 2023 - 21:25 - Yaşam

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