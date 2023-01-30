Ömer Dizisinde Hayalleri Suya Düşüren Sahne! Lafı Gediğine Koydu, Çantasını Alıp Çıktı…

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Ömer dizisinin her bir bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizi henüz 3 bölüm ekranlara gelmiş olmasına rağmen yayınlanan sahneler, seyircilerden tam not alıyor. Ömer’in kendisinden büyük bir kadına aşık olmasıyla başlayan bu hikayede yanan kişinin hem Ömer hem de Gamze olacağı görülüyor. Peki, Ömer dizisinde hayalleri suya düşüren sahne neydi?

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