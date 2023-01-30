Ömer Dizisinde Hayalleri Suya Düşüren Sahne! Lafı Gediğine Koydu, Çantasını Alıp Çıktı…
STAR TV ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Ömer’in ekranlara gelen son bölümündeki seyirciye verilen sahne hayalleri suya düşürdü. Lafı gediğine koyup, çantasını alıp çıkan isim, yüreklerin dağlanmasına neden oldu. Seyircinin adeta hüngür şakır ağladığı bu anlarda iki oyuncunun muhteşem performansı ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilenler…
OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Ömer dizisinin her bir bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizi henüz 3 bölüm ekranlara gelmiş olmasına rağmen yayınlanan sahneler, seyircilerden tam not alıyor. Ömer’in kendisinden büyük bir kadına aşık olmasıyla başlayan bu hikayede yanan kişinin hem Ömer hem de Gamze olacağı görülüyor. Peki, Ömer dizisinde hayalleri suya düşüren sahne neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.