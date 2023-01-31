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31 Oca 2023 - 12:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mithat Kocadağ olayı nedir? Mithat Kocadağ Kimdir, Neden Tutuklandı? Mine Kocadağ’ı Kim Öldürdü?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yürekleri sızım sızım sızlatan bir olay yaşandı. Mine Kocadağ’ın ölümünün nedeni tüyleri diken diken etti. Sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem yaratan Mithat Kocadağ olayı araştırmalara konu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…