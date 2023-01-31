- 31 Oca 2023 - 12:00 G: 31 Oca 2023 - 12:07

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mithat Kocadağ olayı nedir? Mithat Kocadağ Kimdir, Neden Tutuklandı? Mine Kocadağ’ı Kim Öldürdü?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yürekleri sızım sızım sızlatan bir olay yaşandı. Mine Kocadağ’ın ölümünün nedeni tüyleri diken diken etti. Sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem yaratan Mithat Kocadağ olayı araştırmalara konu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mithat Kocadağ olayı nedir?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Mine Kocadağ’ın abisi kardeşinin normal bir biçimde kaybolmadığını, kardeşinin cinayete kurban gittiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Didem Arslan ve ekibi, çalışmalara başlamıştı. Tayfun beyin iddialarının altı boş çıkmamış ve Mine Kocadağ’ın çaresiz ve dehşet verici bir biçimde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Peki, Mithat Kocadağ olayı nedir? Mithat Kocadağ Neden Tutuklandı? Mine Kocadağ’ı Kim Öldürdü?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mithat Kocadağ olayı nedir?

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31 Oca 2023 - 12:00 - Yaşam

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