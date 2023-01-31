Yasmin Erbil’in Minileri Babasını Kalpten Götürecek! Sevgilisiyle Tatile Çıktı, Fiziğiyle Ortalığı Salladı!

En son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Yasmin Erbil, güzelliğiyle ve oyunculuğuyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan’a hayat veren Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre yer alabilmişti. Babası Mehmet Ali Erbil’in o dönem çıkan taciz olaylarından sonra diziden ayrılan Yasmin Erbil, sevenlerini derinden üzmüştü. Yeniden ekranlara gelmesi beklenen güzeller güzeli isim ise henüz bir projeyle çalışmıyordu. Sevgilisi Yiğit Poyraz’la tatile çıkan Yasmin Erbil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…