- 31 Oca 2023 - 16:26 G: 31 Oca 2023 - 16:32

Yasmin Erbil’in Minileri Babasını Kalpten Götürecek! Sevgilisiyle Tatile Çıktı, Fiziğiyle Ortalığı Salladı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil’in minilerinin artık babasını kalpten götüreceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Biricik aşkı Yiğit Poyraz’la tatile çıkan Yasmin Erbil, hem tatil kareleriyle hem de fiziğiyle resmen ortalığı salladı geçti. İşte Yasmin Erbil’in çok konuşulan o kareleri…

En son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Yasmin Erbil, güzelliğiyle ve oyunculuğuyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan’a hayat veren Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre yer alabilmişti. Babası Mehmet Ali Erbil’in o dönem çıkan taciz olaylarından sonra diziden ayrılan Yasmin Erbil, sevenlerini derinden üzmüştü. Yeniden ekranlara gelmesi beklenen güzeller güzeli isim ise henüz bir projeyle çalışmıyordu. Sevgilisi Yiğit Poyraz’la tatile çıkan Yasmin Erbil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

31 Oca 2023 - 16:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Sonu Senarist Tarafından İfşa Edildi! “Handan” Detayı Twitter’ı Yıktı Geçti… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Sonu Senarist Tarafından İfşa Edildi! “Handan” Detayı Twitter’ı Yıktı Geçti…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Sunucusu Değişti! Öykü Serter’e Öyle Bir Veda Yapıldı Ki… mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Sunucusu Değişti! Öykü Serter’e Öyle Bir Veda Yapıldı Ki…
Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan'dan Babasına Skandal Gönderme! Nişan Töreninde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! mask
Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan'dan Babasına Skandal Gönderme! Nişan Töreninde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Bülent Ersoy’un Full Transparan Kıyafeti Ortalığı Yıkıp Geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman Mest Oldu! mask
Bülent Ersoy’un Full Transparan Kıyafeti Ortalığı Yıkıp Geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman Mest Oldu!
2 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı… Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur Yeniden mi? Jet Yanıt Geldi! mask
2 Yıl Aynı Yastığa Baş Koymuşlardı… Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur Yeniden mi? Jet Yanıt Geldi!
Kerem Bürsin’den El Kol Titreten Açıklama! Danla Biliç’le Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu, Yanıt Verdi! mask
Kerem Bürsin’den El Kol Titreten Açıklama! Danla Biliç’le Aşk Yaşadıkları Konuşuluyordu, Yanıt Verdi!
Survivor Aşıkları Mert ve Sude Bebek Haberini Duyurdu! “Evlenmeden Ne Çocuğu!” O Detay… mask
Survivor Aşıkları Mert ve Sude Bebek Haberini Duyurdu! “Evlenmeden Ne Çocuğu!” O Detay…
Ömer Dizisinde Hayalleri Suya Düşüren Sahne! Lafı Gediğine Koydu, Çantasını Alıp Çıktı… mask
Ömer Dizisinde Hayalleri Suya Düşüren Sahne! Lafı Gediğine Koydu, Çantasını Alıp Çıktı…
Yargı Dizisinde Defne’yi Kaçıran İsim Belli Oldu! Ölü Gelin Davasıyla Hiçbir Alakası Yok… mask
Yargı Dizisinde Defne’yi Kaçıran İsim Belli Oldu! Ölü Gelin Davasıyla Hiçbir Alakası Yok…
Melisa Döngel Yine Kalp Krizi Garantili! “Marilyn Monroe Kıskandı!” Beğeni Rekoru Kırıldı! mask
Melisa Döngel Yine Kalp Krizi Garantili! “Marilyn Monroe Kıskandı!” Beğeni Rekoru Kırıldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasmin Erbil’in Minileri Babasını Kalpten Götürecek! Sevgilisiyle Tatile Çıktı, Fiziğiyle Ortalığı Salladı! mask
Yasmin Erbil’in Minileri Babasını Kalpten Götürecek! Sevgilisiyle Tatile Çıktı, Fiziğiyle Ortalığı Salladı!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Sunucusu Değişti! Öykü Serter’e Öyle Bir Veda Yapıldı Ki… mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Sunucusu Değişti! Öykü Serter’e Öyle Bir Veda Yapıldı Ki…
WhatsApp’tan Ortalığı Karıştıran Yeni Güncelleme! Uygulamayı Silen Bile Var… mask
WhatsApp’tan Ortalığı Karıştıran Yeni Güncelleme! Uygulamayı Silen Bile Var…
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Sonu Senarist Tarafından İfşa Edildi! “Handan” Detayı Twitter’ı Yıktı Geçti… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Sonu Senarist Tarafından İfşa Edildi! “Handan” Detayı Twitter’ı Yıktı Geçti…
Ankara’nın Simgesi ve Sembolleri! Güneş Simgesi Ne Anlama Gelir? mask
Ankara’nın Simgesi ve Sembolleri! Güneş Simgesi Ne Anlama Gelir?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mithat Kocadağ olayı nedir? Mithat Kocadağ Kimdir, Neden Tutuklandı? Mine Kocadağ’ı Kim Öldürdü? mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Mithat Kocadağ olayı nedir? Mithat Kocadağ Kimdir, Neden Tutuklandı? Mine Kocadağ’ı Kim Öldürdü?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL