Yasmin Erbil’in Minileri Babasını Kalpten Götürecek! Sevgilisiyle Tatile Çıktı, Fiziğiyle Ortalığı Salladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil’in minilerinin artık babasını kalpten götüreceğine dair yorumlar arka arkaya geldi. Biricik aşkı Yiğit Poyraz’la tatile çıkan Yasmin Erbil, hem tatil kareleriyle hem de fiziğiyle resmen ortalığı salladı geçti. İşte Yasmin Erbil’in çok konuşulan o kareleri…
En son olarak Yasak Elma dizisinde boy gösteren Yasmin Erbil, güzelliğiyle ve oyunculuğuyla milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan’a hayat veren Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre yer alabilmişti. Babası Mehmet Ali Erbil’in o dönem çıkan taciz olaylarından sonra diziden ayrılan Yasmin Erbil, sevenlerini derinden üzmüştü. Yeniden ekranlara gelmesi beklenen güzeller güzeli isim ise henüz bir projeyle çalışmıyordu. Sevgilisi Yiğit Poyraz’la tatile çıkan Yasmin Erbil’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.