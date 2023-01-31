- 31 Oca 2023 - 16:57 G: 31 Oca 2023 - 17:02

Seda Sayan’dan Biricik Kocasına Milyonluk Sürpriz! 14 Şubat İçin Cebinde Ne Varsa Çıkardı! “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarmış olan Seda Sayan’dan biricik kocasına milyonluk bir jest geldi. Geçtiğimiz yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, şimdide sevgilisi için 14 Şubat hazırlığına başladı. Cebinde neyi var neyi yoksa veren Seda Sayan, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte milyonların “Yok artık” dediği o olay…

Defalarca kez evlenen ve aradığı aşkı bir türlü bulamayan Seda Sayan en son olarak kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta evleneme teklifi alan Seda Sayan, çok romantik olduğunu ifade etmişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten, her ne kadar tepki alsalar bile ellerini hiçbir zaman ayırmamış, aşklarını gün geçtikçe artırmışlardı. Şimdiyse Seda Sayan’dan 9 aylık kocası için büyük bir hediye aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Oca 2023 - 16:57 Ankara- Yaşam

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