Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Son Haline İnanmak Mümkün Değil! Minicik Cropuyla Ayna Karşısında…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, hem duruşuyla hem de performansıyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Yarışmadan sonra müzik alanına yönelin Aleyna Kalaycıoğlu, imajında da büyük bir değişim yaratmıştı. Yurtdışındaki okuluna koronavirüs salgınından dolayı gidemeyen Aleyna Kalaycıoğlu, “Öylesin” başvurduğu Survivor yarışmasıyla bambaşka bir hayata giriş yapmıştı. Aradan geçen yıllarda büyük bir değişim yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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