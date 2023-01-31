Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Son Haline İnanmak Mümkün Değil! Minicik Cropuyla Ayna Karşısında…
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından birinde fenomen olmuş olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun yıllar içerisindeki değişimi şoktan şoka soktu. Göğüs dekoltesi veren bir mini crop giyerek ayna karşısında pozlar veren Aleyna Kalaycıoğlu, görenlerin yüreklerini yerinden hoplattı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu’nun o çok konuşulan kareleri…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, hem duruşuyla hem de performansıyla gönüllerde şampiyon olmuştu. Yarışmadan sonra müzik alanına yönelin Aleyna Kalaycıoğlu, imajında da büyük bir değişim yaratmıştı. Yurtdışındaki okuluna koronavirüs salgınından dolayı gidemeyen Aleyna Kalaycıoğlu, “Öylesin” başvurduğu Survivor yarışmasıyla bambaşka bir hayata giriş yapmıştı. Aradan geçen yıllarda büyük bir değişim yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.