Kızılcık Şerbeti Fatih Çok Fena Zort Oldu! “Gider Boşanma Davası Açar Şimdi!” Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih çok fena bir biçimde zort oldu. Doğa’dan aldığı cevap karşısında şok içerisinde kalan Fatih için binlerce seyirci, “Gider şimdi anasının aklına uyar, boşanma davası açar” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih’in aşkı temelde ele alınsa bile çevredeki kişilerin birbirlerine olan yaklaşımları da hikayede geçiyordu. Dizinin temel ismi Fatih’in zort olduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.