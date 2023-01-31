Kızılcık Şerbeti Fatih Çok Fena Zort Oldu! “Gider Boşanma Davası Açar Şimdi!” Neler Oluyor?

Gerçek bir hikayeden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Her bir bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih’in aşkı temelde ele alınsa bile çevredeki kişilerin birbirlerine olan yaklaşımları da hikayede geçiyordu. Dizinin temel ismi Fatih’in zort olduğuna dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilenler…

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