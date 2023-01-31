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31 Oca 2023 - 20:28

Survivor Elanur’dan Akla Hayale Sığmayacak Sözler! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan isimlerden biri olan Elanur’un sözleri akla hayale sığmamaya başladı! Acun Ilıcalı’nın bile şok içerisinde kalmasına neden olan bu sözler, ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…