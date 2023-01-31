Survivor Elanur’dan Akla Hayale Sığmayacak Sözler! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da yer alan isimlerden biri olan Elanur’un sözleri akla hayale sığmamaya başladı! Acun Ilıcalı’nın bile şok içerisinde kalmasına neden olan bu sözler, ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem Ünlüler takımı hem de Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununu kazanmak adına büyük bir mücadele vermişti ve gün sonunda kendisini korumaya alan takım Ünlüler takımı olmuştu. Yarışmanın son bölümünde yer alan Elanur’un sözleri ise sevenlerini şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.