Hadise’nin Yerle Bir Olacak! Mehmet Dinçerler 3. Kez Nişanlanıyor… “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’in yerle bir olacağı gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler’in üçüncü kez nişanlanacak olacağının ifşa edilmesi milyonların “Yok artık” demesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
2021 yılının Ocak ayında 1.5 yıllık sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sevenlerini havalara uçurmuştu. Nisan ayının son günlerinde Çırağan Sarayı’nda evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, Eylül ayının son gününde ise Beykoz Adliyesi’nde boşanmıştı. Sadece 5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, gündem yaratmıştı. Boşanma sonrasında bir daha yan yana bile gelmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, sevenlerini derinden üzmüştü. Mehmet Dinçerler boşanmadan bir ay sonra hayatına ünlü bir şarkıcıyı almıştı ama ilişkileri uzun sürmemişti. Şimdiyse Mehmet Dinçerler cephesinden evlenme haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.