- 31 Oca 2023 - 20:51

Hadise’nin Yerle Bir Olacak! Mehmet Dinçerler 3. Kez Nişanlanıyor… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’in yerle bir olacağı gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler’in üçüncü kez nişanlanacak olacağının ifşa edilmesi milyonların “Yok artık” demesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

2021 yılının Ocak ayında 1.5 yıllık sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sevenlerini havalara uçurmuştu. Nisan ayının son günlerinde Çırağan Sarayı’nda evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, Eylül ayının son gününde ise Beykoz Adliyesi’nde boşanmıştı. Sadece 5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, gündem yaratmıştı. Boşanma sonrasında bir daha yan yana bile gelmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, sevenlerini derinden üzmüştü. Mehmet Dinçerler boşanmadan bir ay sonra hayatına ünlü bir şarkıcıyı almıştı ama ilişkileri uzun sürmemişti. Şimdiyse Mehmet Dinçerler cephesinden evlenme haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Oca 2023 - 20:51 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Elanur’dan Akla Hayale Sığmayacak Sözler! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı… mask
Survivor Elanur’dan Akla Hayale Sığmayacak Sözler! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı…
Kızılcık Şerbeti Fatih Çok Fena Zort Oldu! “Gider Boşanma Davası Açar Şimdi!” Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti Fatih Çok Fena Zort Oldu! “Gider Boşanma Davası Açar Şimdi!” Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Cesaretini Konuşturdu! İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Cesaretini Konuşturdu! İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti…
Esra Erol Gözyaşlarına Boğuldu! Öldü Sanılıyordu; 35 Yıl Sonra Çıkıp Geldi! Dönmesi Bekleniyordu Ama… mask
Esra Erol Gözyaşlarına Boğuldu! Öldü Sanılıyordu; 35 Yıl Sonra Çıkıp Geldi! Dönmesi Bekleniyordu Ama…
Yasmin Erbil’in Minileri Babasını Kalpten Götürecek! Sevgilisiyle Tatile Çıktı, Fiziğiyle Ortalığı Salladı! mask
Yasmin Erbil’in Minileri Babasını Kalpten Götürecek! Sevgilisiyle Tatile Çıktı, Fiziğiyle Ortalığı Salladı!
Seda Sayan’dan Biricik Kocasına Milyonluk Sürpriz! 14 Şubat İçin Cebinde Ne Varsa Çıkardı! “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’dan Biricik Kocasına Milyonluk Sürpriz! 14 Şubat İçin Cebinde Ne Varsa Çıkardı! “Yok Artık!”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Son Haline İnanmak Mümkün Değil! Minicik Cropuyla Ayna Karşısında… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Son Haline İnanmak Mümkün Değil! Minicik Cropuyla Ayna Karşısında…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Sunucusu Değişti! Öykü Serter’e Öyle Bir Veda Yapıldı Ki… mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Sunucusu Değişti! Öykü Serter’e Öyle Bir Veda Yapıldı Ki…
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Sonu Senarist Tarafından İfşa Edildi! “Handan” Detayı Twitter’ı Yıktı Geçti… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Sonu Senarist Tarafından İfşa Edildi! “Handan” Detayı Twitter’ı Yıktı Geçti…
Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan'dan Babasına Skandal Gönderme! Nişan Töreninde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! mask
Emrah’ın Oğlu Tayfun Erdoğan'dan Babasına Skandal Gönderme! Nişan Töreninde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Elanur’dan Akla Hayale Sığmayacak Sözler! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı… mask
Survivor Elanur’dan Akla Hayale Sığmayacak Sözler! Acun Ilıcalı Bile Şok İçerisinde Kaldı…
Esra Erol Gözyaşlarına Boğuldu! Öldü Sanılıyordu; 35 Yıl Sonra Çıkıp Geldi! Dönmesi Bekleniyordu Ama… mask
Esra Erol Gözyaşlarına Boğuldu! Öldü Sanılıyordu; 35 Yıl Sonra Çıkıp Geldi! Dönmesi Bekleniyordu Ama…
İhtiyaç Sahiplerine 1.000 TL Yardım Yapılacak! Başvurular Açıldı; Kanallar Tıkandı! Kış Yardımı Desteği… mask
İhtiyaç Sahiplerine 1.000 TL Yardım Yapılacak! Başvurular Açıldı; Kanallar Tıkandı! Kış Yardımı Desteği…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Cesaretini Konuşturdu! İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sı Cesaretini Konuşturdu! İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti…
Kızılcık Şerbeti Fatih Çok Fena Zort Oldu! “Gider Boşanma Davası Açar Şimdi!” Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti Fatih Çok Fena Zort Oldu! “Gider Boşanma Davası Açar Şimdi!” Neler Oluyor?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Son Haline İnanmak Mümkün Değil! Minicik Cropuyla Ayna Karşısında… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Son Haline İnanmak Mümkün Değil! Minicik Cropuyla Ayna Karşısında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL