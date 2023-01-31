Hadise’nin Yerle Bir Olacak! Mehmet Dinçerler 3. Kez Nişanlanıyor… “Yok Artık!”

2021 yılının Ocak ayında 1.5 yıllık sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sevenlerini havalara uçurmuştu. Nisan ayının son günlerinde Çırağan Sarayı’nda evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, Eylül ayının son gününde ise Beykoz Adliyesi’nde boşanmıştı. Sadece 5 ay evli kalan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, gündem yaratmıştı. Boşanma sonrasında bir daha yan yana bile gelmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, sevenlerini derinden üzmüştü. Mehmet Dinçerler boşanmadan bir ay sonra hayatına ünlü bir şarkıcıyı almıştı ama ilişkileri uzun sürmemişti. Şimdiyse Mehmet Dinçerler cephesinden evlenme haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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