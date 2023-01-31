Songül Karlı 18’lik Kızlara Döndü! “Tam Bir Barbie Bebek Olmuş!” Yorumlar Gırla…

Sık sık cesur pozlar paylaşarak çekiciliğini konuşturan usta sanatçı Songül Karlı’nın 17 yaşında bir oğlunun olduğu da biliniyor. Annesinin bikinili ve dekolteli karelerden rahatsız olan Efe Furkan Gümüş’ün bu karelerden dolayı annesine sitem ederek; “Sürekli bir yerlerin konuşuluyor!” dediği biliniyordu. Sahnelerin tozunu attıran Songül Karlı’nın sessiz sedasız bir biçimde bölgesel incelme işlemi yaptırdığı biliniyordu. 40 bedenden 38 – 36 bedene kadar düşen Songül Karlı’nın son halini görenler ise “Barbie bebek gibisin” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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