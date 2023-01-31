Songül Karlı 18’lik Kızlara Döndü! “Tam Bir Barbie Bebek Olmuş!” Yorumlar Gırla…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen fiziğiyle ve güzelliğiyle 18’lik kızlara taş çıkardı! Sevenlerinden “Tam bir Barbie bebek” yorumlarını arka arkaya alan güzel sanatçı Songül Karlı, sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı. İşte Songül Karlı’nın o pozları…
Sık sık cesur pozlar paylaşarak çekiciliğini konuşturan usta sanatçı Songül Karlı’nın 17 yaşında bir oğlunun olduğu da biliniyor. Annesinin bikinili ve dekolteli karelerden rahatsız olan Efe Furkan Gümüş’ün bu karelerden dolayı annesine sitem ederek; “Sürekli bir yerlerin konuşuluyor!” dediği biliniyordu. Sahnelerin tozunu attıran Songül Karlı’nın sessiz sedasız bir biçimde bölgesel incelme işlemi yaptırdığı biliniyordu. 40 bedenden 38 – 36 bedene kadar düşen Songül Karlı’nın son halini görenler ise “Barbie bebek gibisin” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.