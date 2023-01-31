Ezgi Mola’nın Yeni Saçları Şok Etti! Masumlar Apartmanı İçin Saçlarını Kökten Kesmişti…
TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola’nın yeni tarzı herkesi şok etti. Safiye karakteri için saçlarını kökten kesen Ezgi Mola’nın yeni halleri sevenlerini şok içerinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Masumlar Apartman dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izlenmişti. Özellikle ilk sezonuyla büyük bir yankı uyandıran Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yeni tarz paylaşımları gündemi sallayıp geçti. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.