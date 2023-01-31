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31 Oca 2023 - 21:33

Ezgi Mola’nın Yeni Saçları Şok Etti! Masumlar Apartmanı İçin Saçlarını Kökten Kesmişti…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola’nın yeni tarzı herkesi şok etti. Safiye karakteri için saçlarını kökten kesen Ezgi Mola’nın yeni halleri sevenlerini şok içerinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…