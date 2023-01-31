- 31 Oca 2023 - 21:33 G: 31 Oca 2023 - 21:42

Ezgi Mola’nın Yeni Saçları Şok Etti! Masumlar Apartmanı İçin Saçlarını Kökten Kesmişti…

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola’nın yeni tarzı herkesi şok etti. Safiye karakteri için saçlarını kökten kesen Ezgi Mola’nın yeni halleri sevenlerini şok içerinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan Masumlar Apartman dizisinin her bir bölümü büyük bir keyifle izlenmişti. Özellikle ilk sezonuyla büyük bir yankı uyandıran Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yeni tarz paylaşımları gündemi sallayıp geçti. İşte merak edilenler…

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31 Oca 2023 - 21:33 Ankara- Yaşam

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